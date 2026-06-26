Einleitung Insgesamt sind gemäß unseren Analysen im Jahr 2025 etwa 550. 000 Heimspeicher mit einer Gesamtkapazität von 4,57 Gigawattstunden installiert worden. Damit war der Markt für Heimspeicher leicht rückläufig. Der Zubau erreichte im ersten Quartal des Jahres 2026 ein ähnliches Niveau wie im Jahr zuvor. In diesem Artikel analysieren wir die Marktanteile im Heimspeicherbereich, zeigen den Einfluss großer Installationsbetriebe und gehen detailliert auf das stark wachsende Segment der Balkonspeicher ein. Die Marktkonzentration sinkt Abbildung 1 zeigt die Marktanteile in Bezug auf die installierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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