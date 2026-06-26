Die Adidas-Aktie arbeitet an ihrem Comeback. In den letzten drei Monaten legte der Kurs des deutschen Sportartikelriesen um ein Drittel zu und am gestrigen Donnerstag ging die Aktie auf einem neuen Jahreshoch aus dem Handel. Gibt die Fußball-WM Adidas denn so viel Rückenwind und kann der jüngste Kursaufschwung noch weitergehen? Maximale Präsenz als Sponsor Deutschland und die ganze Welt sind im Fußball-Fieber. Sogar die ansonsten nicht als fußballbegeistert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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