Apple baut seine iPhone-Strategie um, will wichtige Modelle nun im September und im Februar oder März präsentieren. Für das iPhone 17 bedeutet das etwas ganz Besonderes. Das iPhone 17 bricht möglicherweise einen ungewöhnlichen Rekord: Es bleibt länger als jedes andere iPhone-Standardmodell das aktuelle Topgerät bei den Verkaufszahlen von Apple. Der Grund ist eine Verschiebung im Produktzyklus. Apple plant, das iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 vorzustellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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