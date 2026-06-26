Die US-Aktienmärkte dürften nach den Vortagesgewinnen mit nachgebender Tendenz in den Handel am Freitag starten. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 1,21 Prozent tiefer bei 29.081 Punkten. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenverlust von mehr als 4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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