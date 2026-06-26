Eine neue Visa-Reiseplattform für Privatkunden ist nun an zehn Standorten verfügbar, darunter wichtige Städte wie Paris, London und New York City; weitere Reiseziele sollen im Laufe dieses Jahres hinzukommen.

Diese Plattform verbindet Visa-Karteninhaber über eine mobilorientierte Verbraucherplattform mit sorgfältig ausgewählten Erlebnissen und exklusivem Zugang, die auf die Säulen des leidenschaftsorientierten Reisens abgestimmt sind.

Zu den globalen Hauptpartnern zählen die Santander Group, Global Blue, Star Alliance und die Trip.com Group führende Unternehmen im Finanz- und Reiseökosystem.

Visa (NYSE: V), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen, gab heute die Einführung von Visa Destinations bekannt, einer von Leidenschaft getragenen Reiseplattform, die an zehn bedeutenden Standorten weltweit bereits verfügbar ist. Damit definiert das Unternehmen seine Rolle in der rasant wachsenden, erlebnisorientierten Reisebranche neu.

Dieser Schritt markiert eine strategische Ausweitung der Rolle von Visa über den Zahlungsverkehr hinaus und positioniert das Unternehmen im Zentrum dessen, wie Reisende ihre Reisen entdecken, planen und erleben. Laut einer Studie von Visa wählen Reisende ihre Reiseziele zunehmend nach Leidenschaft, Sinn und Erlebnissen aus und nicht mehr nur nach geografischen Gesichtspunkten. Allein im Jahr 2025 unternahmen 4 von 10 amerikanischen Reisenden eine Reise, um Musik-, Sport- oder Kunstfestivals zu erleben1, wobei bedeutende kulturelle Ereignisse als Anziehungspunkte für internationale Besucher und als Impulsgeber für die lokale Wirtschaft fungierten.

Visa Destinations steht ausschließlich Visa-Kunden über eine "Mobile-First"-Plattform zur Verfügung und orientiert sich daran, warum Menschen reisen ganz gleich, ob sie von Essen, Mode oder Sport angezogen werden oder einfach nur durch die Straßen schlendern, um verborgene Schätze zu entdecken. Die Plattform bietet Empfehlungen von Trendsettern, Stadtführer und kuratierte Erlebnisse, um den Wandel von Visa von einem reinen Zahlungsmittel für Reisen hin zu einem Reisebegleiter zu unterstützen.

"Es wird erwartet, dass der Reisemarkt in den kommenden Jahren jährlich um 10 wachsen wird2. Er zeigt sich stets widerstandsfähig gegenüber weltweiten Ereignissen, und die Verbraucher halten an ihm fest. Unsere jüngste Visa Global Travel Intentions Study zeigt, dass Kunden ihre alltäglichen Ausgaben einschränken werden, um für geplante Reisen zu sparen", sagte Katya Petelina, Head of Global Cross-Border und Global Sales Commercial Operations bei Visa. "Mit Visa Destinations begleiten wir Reisende während ihrer gesamten Reise und helfen ihnen dabei, die Momente zu entdecken, die ein Reiseziel unvergesslich machen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kartenausstellern und Handelspartnern eine sinnvolle Möglichkeit, am wirtschaftlichen Wachstum teilzuhaben, das durch das Reisen entsteht."

Visa Destinations ist an 10 Standorten vertreten und stellt dort Erlebnisse zusammen, darunter Paris, London, Dubai, Mailand, Rom, Mexiko-Stadt, New York City, Miami, San Francisco und Thailand

Sobald sie an Bord sind, können Karteninhaber ihre Reisen durch sorgfältig ausgewählte Angebote in den Bereichen Gastronomie, Unterhaltung, Kultur, Gastgewerbe, Wellness, Shopping und Transport bereichern, darunter exklusive Ausblicke und bevorzugter Zugang zur Aussichtsplattform "Top of the Rock" im Rockefeller Center in New York City sowie zum Louvre in Paris, aber auch von Trendsettern empfohlene kulinarische Erlebnisse.

Inhaber von Premium-Karten, darunter Visa Infinite und Visa Signature, kommen in den Genuss erweiterter Vorteile und maßgeschneiderter Reiseerlebnisse.

Starke Partnerschaften stehen hinter Visa Destinations

Visa ist Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen aus dem Finanz- und Reisebereich eingegangen, um das Wertversprechen der Plattform zu stärken. Zu den globalen Hauptpartnern zählen das Finanzinstitut Santander Group, das seinen Kunden in wichtigen Regionen weltweit Visa Destinations vorstellt, sowie die Reisepartner Global Blue, Star Alliance, und die Trip.com Group. Gemeinsam bieten diese Partnerschaften Visa-Karteninhabern exklusiven Zugang, erstklassige Vorteile und einzigartige lokale Erlebnisse, die den Karteninhabern den Charakter der jeweiligen Reiseziele näherbringen.

"Wir bei Santander sind der Überzeugung, dass es beim Reisen darum geht, bleibende Erinnerungen zu schaffen und einzigartige Erlebnisse zu entdecken, die Menschen mit ihren Reisezielen verbinden", sagte Matías Sánchez, Global Head of Cards and Digital Solutions bei Santander. "Durch unsere Partnerschaft mit Visa bieten wir unseren Kunden in zehn Schlüsselmärkten exklusive Möglichkeiten und ermöglichen ihnen den Zugang zu außergewöhnlichen Erlebnissen in den Bereichen Musik, Sport, Mode, Gastronomie und Kultur, die nur im Rahmen dieser globalen Zusammenarbeit möglich sind."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Visa, durch die wir Reisenden, die Visa Destinations nutzen, die Vorteile des steuerfreien Einkaufserlebnisses bieten können. Auf diese Weise profitieren internationale Reisende von einer höheren Kaufkraft, einem reibungslosen und garantierten Rückerstattungsprozess sowie einem verbesserten Einkaufserlebnis, während sie das Reiseziel ihrer Wahl in vollen Zügen genießen", sagte Virginie Alem, Chief Marketing Officer bei Global Blue.

"Als weltweit führende Luftfahrtallianz ist die Star Alliance in der einzigartigen Lage, Reisenden durch unsere 26 Mitgliedsfluggesellschaften Zugang zu einem unvergleichlichen Streckennetz zu bieten und so nahtlose Reisen mit mehreren Fluggesellschaften zu ermöglichen. Diese Partnerschaft mit Visa wird Reisenden durch exklusive Erlebnisse, die jede Reise noch unvergesslicher machen, einen großen Mehrwert bieten. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit eröffnen wird", sagte Renato Ramos, Vice President Corporate Strategy bei der Star Alliance.

"Reisen sollten stets inspirierend, intuitiv und bereichernd sein. Deshalb überdenken wir bei der Trip.com Group ständig, wie Reisen geplant und erlebt werden wobei Einfachheit an jedem Berührungspunkt im Vordergrund steht. Unsere Zusammenarbeit mit Visa verwirklicht diese Vision, indem sie sichere, nahtlose Zahlungsabläufe mit sorgfältig ausgewählten Reiseangeboten und erstklassigen Vorteilen verbindet und so jede Reise zu etwas wirklich Außergewöhnlichem macht", sagte Sun Bo, Chief Marketing Officer bei der Trip.com Group.

Visa Destinations dient nicht nur Reisenden, sondern unterstützt auch die übergeordnete Strategie von Visa, den digitalen Handel weiter auszubauen, nahtlose grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen und Unternehmen der Reisebranche dabei zu helfen, einen größeren Nutzen aus dem globalen Tourismus zu ziehen.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

1 Global Travel Intentions Study 2026 von Visa

2 Boston Consulting Group

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