Der Börsengang von SpaceX sorgte nicht nur in den Finanzseiten für Schlagzeilen, sondern auch wegen der Grösse des Unternehmens und des "Papiervermögens", das dadurch für seinen Gründer Elon Musk entstand. Wir möchten hier erläutern, warum wir mit unseren "Sustainable Future"-Fonds nicht an diesem Börsengang teilgenommen haben. von Peter Michaelis, Head of Sustainable Investment, Liontrust Wir sind der Überzeugung, dass Investitionen auf der Prognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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