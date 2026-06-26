Baden-Baden - "Gut genug" von Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David steht weiterhin an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dahinter folgt der offizielle WM-Song "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy auf Platz zwei.
In den Album-Charts verteidigt Olivia Rodrigo ("You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love") den ersten Platz. Die Alternative-Rock-Band Placebo landet mit einer zum 30. Jubiläum überarbeiteten und erweitertem Version ihres Erstlingswerks ("Placebo recreated") auf dem zweiten Rang. Auch der Blues- und Bluesrockgitarrist Joe Bonamassa ("The Spirit Of Rory Live From Cork", drei), die Rapper Lugatti und "9ine" ("Mit der Concorde über den Atlantik", neun) erreichen aus dem Stand die Top 10. Der am vergangenen Wochenende in Düsseldorf aufgetretene Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny verbessert sich mit seinem Album "Debi tirar mas fotos" von Platz 15 auf Platz vier.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
In den Album-Charts verteidigt Olivia Rodrigo ("You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love") den ersten Platz. Die Alternative-Rock-Band Placebo landet mit einer zum 30. Jubiläum überarbeiteten und erweitertem Version ihres Erstlingswerks ("Placebo recreated") auf dem zweiten Rang. Auch der Blues- und Bluesrockgitarrist Joe Bonamassa ("The Spirit Of Rory Live From Cork", drei), die Rapper Lugatti und "9ine" ("Mit der Concorde über den Atlantik", neun) erreichen aus dem Stand die Top 10. Der am vergangenen Wochenende in Düsseldorf aufgetretene Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny verbessert sich mit seinem Album "Debi tirar mas fotos" von Platz 15 auf Platz vier.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur