© Foto: Foto: Nico Kurth/dpaEvonik hebt nach starkem Quartal die Prognose an. Lieferengpässe in Asien treiben die Nachfrage, doch der Sonderboom könnte bald abflauen.Lieferengpässe bei asiatischen Wettbewerbern veranlassen Kunden dazu, verstärkt auf Produkte des Spezialchemiekonzerns Evonik zurückzugreifen wie Reuters berichtet. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hebt das Unternehmen nun seine Prognose an. Für das zweite Halbjahr sieht der Konzern jedoch weiterhin Unsicherheiten. Evonik gab am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt, dass das Unternehmen für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 600 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet. Dies …
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