Am Wochenende stehen in Deutschland fast flächendeckend 40 Grad an, dabei wird die Sonne extrem brennen, aber kaum Wind wehen. Schon in den vergangenen Tagen produzierten zwar die Photovoltaik-Anlagen viel Strom tagsüber, doch abends dann mussten teure konventionelle Kraftwerke die Versorgung übernehmen, da nicht nur der Wind fehlte, sondern auch die Flexibilität in Form von Speicherkapazitäten, um den im Überfluss vorhandenen Solarstrom des Tages zumindest in die Abendstunden zu verschieben. Dies führte dazu, dass seit dem 18. Juni in 39 Viertelstunden ein Börsenpreis von mehr als 300 Euro pro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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