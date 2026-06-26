© Foto: Alex Milan Tracy - picture alliance / Sipa USARaytheon sichert sich einen Auftrag über 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage nach modernen Lenkwaffen steigt weltweit deutlich an.Die RTX-Tochter Raytheon hat von der U.S. Navy einen Auftrag im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Das Unternehmen soll AIM-9X Block II-Lenkflugkörper sowie dazugehörige Hard- und Software produzieren. Die Systeme sind für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und für internationale Kunden im Rahmen von Militärverkäufen vorgesehen. Nachfrage nach Raketen steigt weltweit Mit dem Auftrag reagiert die U.S. Navy auf den steigenden Bedarf an modernen Luftverteidigungssystemen. Raytheon will damit zugleich die Bestände des US-Militärs stärken und die …
Enthaltene Werte: US75513E1010Den vollständigen Artikel lesen
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