Berlin - Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Sepp Müller (CDU), will eine mögliche Einkommenssteuerreform von finanziellen Spielräumen abhängig machen. "Mein Wunsch ist erst mal: Lasst uns gemeinsam darauf verständigen, die Sozialversicherungsbeiträge zu stabilisieren", sagte Müller dem Talkformat "Stimme am Morgen" des TV-Senders der "Welt" am Freitag.
Das helfe kleinen und mittleren Einkommen und vor allem auch dem Mittelstand. "Wenn dann noch Spielraum da ist, dann sehr gerne auch die Einkommenssteuerreform", sagte der CDU-Politiker.
Auch die Einkommenssteuerreform sei für den Mittelstand wichtig, so Müller. Aber wenn man kleine und mittlere Einkommen entlasten wolle, gehe es erst einmal darum, die Sozialversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung zu stabilisieren, damit die Beiträge nicht weiter explodierten.
Das helfe kleinen und mittleren Einkommen und vor allem auch dem Mittelstand. "Wenn dann noch Spielraum da ist, dann sehr gerne auch die Einkommenssteuerreform", sagte der CDU-Politiker.
Auch die Einkommenssteuerreform sei für den Mittelstand wichtig, so Müller. Aber wenn man kleine und mittlere Einkommen entlasten wolle, gehe es erst einmal darum, die Sozialversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung zu stabilisieren, damit die Beiträge nicht weiter explodierten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur