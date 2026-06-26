Hamburg - Der Spiegel hat einen Bericht über einen angeblichen Kerosinmangel bei der Lufthansa reumütig zurückgezogen. Wie das Nachrichtenmagazin am Freitag mitteilte, sei die Kerninformation der ursprünglichen Meldung veraltet gewesen.
In der zurückgezogenen Meldung hatte es geheißen, die Lufthansa bereite sich wegen der Energiekrise angeblich auf das Grounding von bis zu 40 Jets vor. Nach Veröffentlichung habe sich jedoch herausgestellt, dass diese Information nicht mehr aktuell sei, so das Magazin.
Die Lufthansa erklärte, der Spiegel-Bericht stützte sich offenbar auf Informationen aus einer internen Mitarbeiterversammlung, die im vergangenen März stattgefunden habe. Der Bericht sei falsch.
In der zurückgezogenen Meldung hatte es geheißen, die Lufthansa bereite sich wegen der Energiekrise angeblich auf das Grounding von bis zu 40 Jets vor. Nach Veröffentlichung habe sich jedoch herausgestellt, dass diese Information nicht mehr aktuell sei, so das Magazin.
Die Lufthansa erklärte, der Spiegel-Bericht stützte sich offenbar auf Informationen aus einer internen Mitarbeiterversammlung, die im vergangenen März stattgefunden habe. Der Bericht sei falsch.
© 2026 dts Nachrichtenagentur