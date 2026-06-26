Die Microsoft-Aktie konnte sich am heutigen Handelstag deutlich erholen und legte zeitweise um rund +3,5% zu. Nach den zuletzt schwächeren Wochen zeigt sich damit erstmals wieder spürbare Stärke auf der Käuferseite. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Aktie zwar weiterhin in einer größeren Konsolidierungsphase, die aktuelle Gegenbewegung könnte jedoch ein erstes Signal dafür sein, dass die Käufer die wichtige Unterstützungsregion erneut verteidigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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