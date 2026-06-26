VW-Aktie sackt auf Jahrestief. Fast vier Prozent Minus an einem einzigen Handelstag, und das bei einem Konzern, der schon im bisherigen Jahresverlauf 28 Prozent seines Börsenwerts vernichtet hat. Was steckt dahinter? Laut einem Bericht des "Manager Magazin" plant Konzernchef Oliver Blume einen massiv verschärften Sparkurs. Bis zu 100.000 Stellen sollen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier deutsche Werke könnten komplett schließen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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