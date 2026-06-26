Zürich - Nach dem Rekordhoch vom Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Die Sorgen im Tech-Sektor schwappten aus den USA auf die hiesigen Branchenvertreter über. Die Papiere der amerikanischen Chiphersteller gingen reihum in die Knie angesichts der Sorgen um die kurzfristige Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen. Denn die Anleger zweifeln immer mehr, ob die Konsumenten die Preisanhebungen bei den Technologiekonzernen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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