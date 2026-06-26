Paris/London/Zürich - Nach den Vortagesgewinnen haben Europas wichtigste Aktienmärkte zum Wochenschluss den Rückwärtsgang eingelegt. Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge wegen einer möglichen Knappheit an Speicherchips. «Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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