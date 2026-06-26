BMW hat vor wenigen Tagen seinen Jahresausblick eingedampft. Und das deutlich. Schmerzhaft für die Aktionäre. Die Aktie des Autokonzerns rutschte auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren ab. Das Minus seit Jahresbeginn beträgt knackige 35 Prozent. Wie geht es mit den deutschen Automobil-Herstellern BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen weiter? Zudem in der aktuellen Sendung: Micron. Die Bullen tanzen Polonaise, weil Micron mitten im KI-Goldrausch genau das verkauft, was alle brauchen: schnellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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