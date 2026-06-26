Neue, auf dem The Consumer Goods Forum Global Summit vorgestellte Erkenntnisse verdeutlichen, wie künstliche Intelligenz die Konvergenz globaler Handelsmodelle beschleunigt und Wachstumsstrategien für Marken und Einzelhändler grundlegend verändert

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, hat heute neue Analysenergebnisse vorgestellt, die auf dem The Consumer Goods Forum (CGF) Global Summit präsentiert wurden. Demnach kauft mittlerweile beinahe jeder dritte Verbraucher in westlichen Märkten Produkte, die er über soziale Plattformen entdeckt hat, wobei künstliche Intelligenz (KI) und neue Handelsmodelle den Wandel hin zu einem entdeckungsorientierten Handel beschleunigen.

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Die von Emilie Darolles, President, West Europe, NIQ, vorgestellten Ergebnisse belegen einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Verbraucher Produkte entdecken, bewerten und kaufen traditionelle geografische, kanalbezogene und operative Grenzen verschwimmen dabei zunehmend.

Neuer Wachstumsmotor: Handelsmodelle, die von Ost nach West skalieren

Die neuesten globalen Erkenntnisse von NIQ zeigen, dass Live-, Social- und Quick-Commerce-Modelle die in Asien bereits seit Langem verbreitet sind nun auch weltweit zu einem wesentlichen Treiber für inkrementelles digitales Wachstum geworden sind und dass diese Formate rasch in westliche Märkte vordringen.

Zudem beeinflusst KI nicht mehr nur den Handel sie beginnt vielmehr, die Kaufentscheidungen der Verbraucher zu prägen und sogar zu bestimmen. Dadurch wird das Entdecken von Produkten zu einem stärker automatisierten, datengesteuerten Prozess.

Eine sich vergrößernde und sich schließende Adoptionslücke

Trotz dieser Beschleunigung verläuft die Verbreitung neuer Handelsmodelle in den westlichen Märkten nach wie vor uneinheitlich. Etwa zwei Drittel der europäischen Verbraucher nutzen noch keine Quick-Commerce- oder Social-Commerce-Angebote was das erhebliche Wachstumspotenzial unterstreicht, das es noch zu erschließen gilt.

Allerdings nimmt die Dynamik rapide zu: Entdeckungsbasierter Handel erfreut sich wachsender Beliebtheit, und das Verbraucherverhalten verlagert sich hin zu nahtloseren, inhaltsorientierten Einkaufserlebnissen.

Retail Media und KI definieren den Wettbewerbsvorteil neu

Während Innovationen aus dem Osten die Erwartungen der Verbraucher nachhaltig verändern, sind westliche Märkte führend in den Bereichen Retail Media, Datenökosysteme und Messung. Retail Media hat sich zu einem globalen Markt mit einem Volumen von 184 Milliarden US-Dollar entwickelt, was seine Rolle als einer der am schnellsten wachsenden Werbekanäle weltweit unterstreicht.

Obwohl die beiden Regionen zunehmend konvergieren, haben sie nach wie vor unterschiedliche Ausgangspunkte. Im Osten baut der Handel auf integrierten Ökosystemen auf die Inhalte, Kreative, Retail Media, Zahlungsabwicklung, Fulfillment und KI-gesteuerte Personalisierung auf einer einzigen Plattform vereinen -, die im Hinblick auf Geschwindigkeit und nahtlose Kundenerlebnisse optimiert sind. Der Westen hingegen hat sich auf die Monetarisierung von Retail Media, First-Party-Daten, Messinfrastruktur und Attributionssystemen konzentriert und arbeitet mit einer stärker fragmentierten Kanalpalette. KI führt diese Modelle nun zusammen, was die Chance bietet, diese Stärken in einem vernetzten globalen Handelssystem zu bündeln.

"Die Unterteilung in Osten und Westen spielt im Handel keine Rolle mehr es gibt nur noch ein vernetztes globales Modell, das sich mit der Geschwindigkeit der KI weiterentwickelt", so Emilie Darolles, President, West Europe, NIQ. "Das ist kein Hype durch KI wird die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte entdecken und auswählen, grundlegend verändert. Die Marken, die heute erfolgreich sind, sind diejenigen, die die Stärken beider Modelle kombinieren und sich in Echtzeit anpassen."

Industrieperspektive: Konvergenz in der Praxis

Die Führungskräfte, die an der CGF-Podiumsdiskussion teilnahmen, unterstrichen einmal mehr, wie sehr dieser Wandel schon heute die Unternehmensstrategien weltweit prägt.

"Für europäische Verbraucher sind Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Komfort von zentraler Bedeutung, doch um diese Erwartungen zu erfüllen, bedarf es mehr als nur der Übernahme erfolgreicher Modelle aus anderen Märkten", so ein Sprecher von Joybuy. "Kompetenzen wie fortschrittliches Lieferkettenmanagement, logistische Infrastruktur und Einzelhandelstechnologie sind zwar übertragbar, aber ob man in Europa erfolgreich ist, hängt davon ab, diese Kompetenzen an die lokalen Verbraucherpräferenzen und Marktbedingungen anzupassen. Wir gehen davon aus, dass die nächste Phase der Innovation im Einzelhandel durch die Kombination von operativem Fachwissen mit einer starken lokalen Umsetzung vorangetrieben wird."

"Die Konvergenz der Handelsmodelle verändert die Art und Weise des Markteintritts von Marken grundlegend", so Paul Chapman, Global Head of CBIA bei Haleon. "Erfolg hängt zunehmend von der Verknüpfung von Erkenntnissen, Maßnahmen und Messungen in Echtzeit ab vor allem, weil KI die Art und Weise verändert, wie Verbraucher Produkte entdecken und mit ihnen interagieren. Für Marken bedeutet das: neu zu denken, wie sie kanalübergreifend relevantere, miteinander verknüpfte Kundenerlebnisse schaffen können."

Implikationen für Marken und Einzelhändler

Die Konvergenz der Handelsmodelle führt bereits heute zu einem grundlegenden Wandel der Wettbewerbslandschaft in Europa. Aus Analysen von NIQ geht hervor, dass Marken, die diese integrierten Ansätze umsetzen, besser positioniert sind, um sich bietende Wachstumschancen zu nutzen, während diejenigen, die sich nur langsam anpassen, Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten.

Dieser Wandel verändert die Branche grundlegend: Aus fragmentierten Vertriebskanalstrategien werden vernetzte, verbraucherorientierte Systeme, in denen Entdeckung, Medien, Abwicklung und Messung zunehmend zu einem einheitlichen Erlebnis verschmelzen.

Um weitere Einzelheiten zu diesen Ergebnissen zu erfahren und den vollständigen Bericht Commerce Revolution: Where East Meets West (Handelsrevolution: Wo Ost und West aufeinandertreffen) herunterzuladen, besuchen Sie bitte: The Commerce Revolution: Where East Meets West NIQ

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Über Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) ist ein Konsumgüterunternehmen, dessen alleiniger Fokus auf einer besseren Gesundheit im Alltag liegt. Unsere Mitarbeiter, unsere Marken, unsere Forschung, unsere Investitionen und unsere Innovationen dienen alle dem Ziel, die Gesundheit der Verbraucher im Alltag zu verbessern. Unser Produktportfolio umfasst sechs Hauptkategorien: Mundgesundheit, Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel (Vitamins, Minerals and Supplements, VMS), Schmerzlinderung, Atemwegsgesundheit, Verdauungsgesundheit sowie therapeutische Haupflege und Sonstiges. Unsere führenden Marken, darunter Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu und Voltaren, genießen das Vertrauen von über einer Milliarde Verbrauchern und werden von Gesundheitsexperten weltweit empfohlen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu erwarteten Zeitplänen, Vorteilen, Funktionen und Ergebnissen des NIQ Commerce Lab sowie zu damit verbundenen Funktionen und anderen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen entsprechen nur den Ansichten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und NIQ übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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