Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) lehnt zusätzliche Mittel für die Deutsche Bahn zur Verbesserung der Pünktlichkeit ab. Das berichtet die "Rheinische Post" (Samstagausgabe).



"In dieser Wahlperiode stehen knapp 170 Milliarden Euro zur Verfügung, davon mehr als 106 Milliarden Euro für die Schiene", sagte der Minister der Zeitung. Die Bahn müsse diese Rekordsummen jetzt ordentlich verbauen und auch die Digitalisierung der Schiene voranbringen. "Mit dem vielen Geld kann man viel Gutes erreichen - und genau das ist jetzt ihre Aufgabe", so Schnieder.



Er wies damit Forderungen nach mehr Geld seitens des Konzerns zurück. "So einfach ist es nicht", sagte er. Nötig seien vielmehr bessere betriebliche Abläufe und eine modernisierte Infrastruktur. "Das ist ein langfristiger Prozess, der nicht in einem Jahr und auch nicht in einer Legislaturperiode zu bewältigen ist." Deshalb werde es aber "keine kurzfristigen enormen Sprünge" geben. Mit jeder abgeschlossenen Baustelle werde das Netz jedoch zuverlässiger.





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