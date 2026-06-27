Seattle/Vancouver - Bei der Fußball-WM hat Belgien am letzten Spieltag der Gruppe G 5:1 gegen Neuseeland gewonnen und sich damit doch noch den Gruppensieg gesichert. Das Parallelspiel zwischen Ägypten und dem Iran endete 1:1.



Belgien dominierte das Spiel in Vancouver von Anfang an. Ein Tor von Leandro Trossard (28. Minute) sorgte für eine knappe Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel legten nochmal Trossard (50. Minute) und Kevin De Bruyne (67. Minute) nach. Der Gegentreffer durch Elijah Just in der 84. Minute wurde umgehend von Romelu Lukaku beantwortet. Für den Schlusspunkt sorgte Alexis Saelemaekers in der Nachspielzeit.



In der Parallelbegegnung konnte Ägypten unterdessen bereits nach fünf Minuten durch Mahmoud Saber in Führung gehen, aber schon in der 14. Minute kam die Antwort durch Ramin Rezaeian. Danach flaute die Partie immer weiter ab. Erst in der Schlussphase kam nochmal etwas Aufregung auf, da der Iran vermeintlich in Führung ging - eine Abseitsstellung verhinderte aber die Überraschung.



Belgien ist damit Gruppensieger und trifft am Mittwoch um 22 Uhr im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten. Als Gruppenzweiter muss Ägypten am Freitag um 20 Uhr gegen Australien ran. Der Iran muss als Gruppendritter noch um die K.-o.-Runde zittern, während Neuseeland ausgeschieden ist.





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