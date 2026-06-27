Berlin - Unions-Parlamentsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) fordert vor der parlamentarischen Sommerpause einen entschlossenen Endspurt der Koalition. Trotz des hitzigen Wetters schalte das Bündnis noch einmal in den Sprintmodus, sagte Bilger der "Rheinischen Post". Man wolle wichtige Reformen voranbringen und abschließen.
Die Gesundheitsreform sei im Bundestag bereits auf der Zielgeraden, sagte Bilger. Auch bei der Rente gebe es gute Vorschläge der Kommission auf dem Tisch, die nun zügig umgesetzt werden müssten. Zudem werde die Steuerentlastung vor allem kleiner und mittlerer Einkommen Thema im Koalitionsausschuss sein.
Bilger zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalition weitere zentrale Vorhaben anpackt. "Diese Koalition bringt die großen Reformen Schritt für Schritt ins Ziel und kann auf ein Halbjahr mit wegweisenden Entscheidungen zurückblicken", sagte er.
Die Gesundheitsreform sei im Bundestag bereits auf der Zielgeraden, sagte Bilger. Auch bei der Rente gebe es gute Vorschläge der Kommission auf dem Tisch, die nun zügig umgesetzt werden müssten. Zudem werde die Steuerentlastung vor allem kleiner und mittlerer Einkommen Thema im Koalitionsausschuss sein.
Bilger zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalition weitere zentrale Vorhaben anpackt. "Diese Koalition bringt die großen Reformen Schritt für Schritt ins Ziel und kann auf ein Halbjahr mit wegweisenden Entscheidungen zurückblicken", sagte er.
© 2026 dts Nachrichtenagentur