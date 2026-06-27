München (ots) -Seit 4 Uhr heute Morgen steht fest: Deutschland trifft am Montagabend im Sechzehntelfinale auf Paraguay (live ab 21 Uhr bei MagentaTV). "Da gehst du natürlich als klarer Favorit in die Partie. Es ist auf jeden Fall machbar. Aber wir sollten gerade gegen eine südamerikanische Mannschaft gewarnt sein, weil sie von der Spielweise sehr aggressiv und gierig sind", erklärt MagentaTV-Experte Jonas Hofmann. Dem Urteil schließt sich der Breakfast Club nur bedingt an, für MagentaTV-Kommentator Jonas Friedrich ist die Favoritenrolle noch klarer verteilt: "Paraguay ist kein Gegner. Bei allem Respekt. Das ist eine drittklassige Mannschaft. Das kann keine ernsthafte Herausforderung sein für Deutschland im Sechzehntelfinale." Bislang verlor die DFB-Elf nie ihr erstes k.o.-Runden-Spiel bei einer WM, auch gegen Paraguay gab es bereits 2002 1 Sieg im Achtelfinale: Oliver Neuville schoss spät das 1:0. Das 2. Spiel des DFB gegen Paraguay endete 2013 in Kaiserslautern 3:3. MagentaTV-Experte Thomas Müller traf zum 2:2.DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig erklärt zum Sechzehntelfinale im MagentaTV-Interview: "Die Niederlage war für uns ein ungewohntes Gefühl nach 11 Siegen in Folge. Wir wissen, dass wir nun das Messer am Hals haben in den K.o.-Spielen. Das hatten wir schon einmal gegen die Slowakei. Auch da war der Druck groß. Wir werden am Montag das Slowakei-Gesicht sehen und nicht das Ecuador-Gesicht." Gegen die Slowakei siegte der DFB auf dem Weg zur WM in der Qualifikation im November mit 6:0 in Leipzig im entscheidenden Vergleich.Die MagentaTV WM-KI hat übrigens ermittelt: Deutschland erreicht zu 71 Prozent das Achtelfinale. Ermittelt wurden die Daten durch den Opta-Superrechner, der jedes Spiel 25.000-fach neu simuliert.Nachfolgend die Stimmen und Clips aus dem Breakfast Club und zum abschließenden Spieltag in der Gruppe G. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's heute ab 21.30 Uhr mit der "Nacht der Stars!": Kane, Ronaldo, Messi. Heißt: Panama gegen England (exklusiv) und Kroatien gegen Ghana, ab 22.40 Uhr zudem in der einzigartigen WM-Konferenz der Gruppe L. Ab 01.20 Uhr mit Portugal und Ronaldo gegen Kolumbien. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, noch über 20 exklusiv."Wir werden am Montag das Slowakei-Gesicht sehen und nicht das Ecuador-Gesicht"Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer: "Die Niederlage war für uns ein ungewohntes Gefühl nach 11 Siegen in Folge. Aber ich denke, das war ein wichtiges Spiel. Wir wissen, dass wir nun das Messer am Hals haben in den K.o.-Spielen. Das hatten wir schon einmal gegen die Slowakei. Auch da war der Druck groß. Wir werden am Montag das Slowakei-Gesicht sehen und nicht das Ecuador-Gesicht. Gegen Ecuador war es eine verdiente Niederlage. Da muss man nichts schönreden. Ich muss schon schmunzeln, dass einige nach dem Spiel erstaunt waren, wie Julian Nagelsmann seine Spieler verteidigt. Das erwarte ich von einem Trainer. So können die Spieler auch selbst den Finger in die Wunde legen - auch unser Kapitän. Wir schildern Julian Nagelsmann unsere Eindrücke. Wer kann das besser als Rudi Völler bei seiner 5. WM-Teilnahme. Ich bin optimistisch, wenn ich auf die nächste Aufgabe blicke. Vor allem, wenn ich sehe, wie die Gruppe miteinander umgeht." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=K29UcytDb3huN0JwOWZnVndndWozUDdieWUvUUxRUVVCTjR2SGQrSTltYz0="Paraguay ist kein Gegner"MagentaTV-Kommentator Jonas Friedrich über den deutschen Gegner im Sechzehntelfinale. Es geht gegen Paraguay: "Paraguay ist kein Gegner. Bei allem Respekt. Das ist eine drittklassige Mannschaft. Das kann keine ernsthafte Herausforderung sein für Deutschland im Sechzehntelfinale. Bei diesem Klassenunterschied zu Paraguay kann das Selbsvertrauen kein Kriterium sein. Das ist für mich ein Pokalspiel. Vielleicht nicht Amateur gegen Profi, aber Regionalliga."Micky Beisenherz über den kommenden deutschen Gegner Paraguay: "Wäre Uruguay nicht ausgeschieden in der Vorrunde, hätte ich gesagt: Paraguay ist das schwächste südamerikanische Team bei dieser WM. Dabei würde ich auch bleiben - insbesondere mit Blick auf die individuelle Qualität. Das ist ein drittklassiges Team. Wir sind vielleicht ein zweitklassiges Team, aber wir müssen die schlagen. Das Spiel gegen Ecuador hat die Sinne geschärft. Wir haben sehr deutlich gesehen, wo wir griffiger sein müssen."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dXlheitYWFRrdE5EeUdaUFprMENXa2JTMEJwdnBIZnM2VGZ4SEEvTzUyaz0=Weitere Aussagen zum DFB-Team:Deutschland gegen Paraguay: "Man will sehen, dass wir den Sieg mehr wollen"MagentaTV-Experte Jonas Hofmann über den deutschen Sechzehntelfinalgegner Paraguay: "Das gehst du natürlich als klarer Favorit in die Partie. Es ist auf jeden Fall machbar, aber wir sollten gerade gegen eine südamerikanische Mannschaft gewarnt sein, weil sie von der Spielweise sehr aggressiv und gierig sind. Es ist immer unangenehm, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Wir haben gegen Curacao gesehen, dass gegen tief stehende Gegner Lösungen gefunden werden. Wir haben hoffentlich auch die Fortschritte in unserer Mannschaft, von unseren Zauberkünstlern, dass sie ihre Klasse zeigen. Keine Frage: In der K.-o.-Runde ist es ab sofort nicht einfach. Da kommen nur Mannschaften auf einen zu, die kicken können. Ich glaube, gerade nach dem Spiel gegen Ecuador, dass man gewarnt ist. [...] Du brauchst auch mal Spieler, die ein 1-gegen-1 lösen, um auch mal Überzahl herzustellen. All diese Dinge werden wichtig, gepaart mit dem, was wir gegen Ecuador nicht gesehen haben: Dass man auch sehen will, dass wir den Sieg mehr wollen." Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=R2VjL015Q3NtYVFsay9uM1pwOE1lNU5WcHF6dFhzWHNPMjNIK3dNQ3RRRT0="Messi besser gealtert als Ronaldo"Jonas Friedrich freut sich auf die Night of the stars zum Abschluss der Gruppenphase. In der Nacht von Samstag auf Sonntag spielen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Harry Kane. Der Blick geht insbesondere auf das Fernduell Ronaldo-Messi: "Lionel Messi ist weitaus besser gealtert als Cristiano Ronaldo. Ich bin Ronaldo-überdrüssig. Auf Topniveau hat er es nicht geschafft, seine neue Rolle zu finden. Lionel Messi hat das besser geschafft."Micky Beisenherz: "Cristiano Ronaldo ist ein absoluter Meister der Selbstvergewisserung. Er betet zur eigenen Ronaldo-Bibel. "Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dEloNHg3S0psZ1lQUk5kb2ZINGg5dkM4MDlVeWlIVmxKbW5sKzFFcksyST0=MagentaTV-Kommentator Jonas Friedrich blickt auf den aktuellen Turnierbaum der WM für das Sechzehntelfinale: "Das heißeste Duell im Sechzehntelfinale ist Niederlande gegen Marokko. Da wird es einen potenziellen Titelkandidaten wickeln. Das ist total auf Augenhöhe und das beste Spiel. Spanien spielt zu 67 Prozent gegen Österreich. Das möchten beide nicht. Bei Argentinien gegen Kap Verde herrscht der maximale Kontrast."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VHU3Z012YTZHKzlPMW81R2gzNXpNTnNKVkVMZy9YTWhHK0ZoSkdSVFRNST0=Die Spiele vom frühen Samstagmorgen - Überblick Clips und StimmenNeuseeland - Belgien 1:5Belgien feiert den ersten Sieg bei diesem Turnier und sichert sich mit 5 Punkten doch noch den Gruppensieg. Neuseeland ist ausgeschieden.Belgien bejubelt den ersten Sieg bei dieser WM und steht damit im Sechzehntelfinale.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=Wjg1Z1ZWQkJiYkpmSGhqSnlCa08wbW9LYXN5S2g3UlFLT1h2RXd2bVA2QT0=Ägypten - Iran 1:1Drama in den Schluss-Minuten. Der vermeintliche Siegtreffer der Iraner wird aufgrund einer Millimeter-Abseits-Entscheidung zurückgenommen. Dadurch wird Ägypten Zweiter und trifft im Sechzehntelfinale auf Australien. Iran ist Dritter und hat noch Chancen auf die K.o.-Phase.Patrick Ittrich über das zurückgenommene Tor des Iran: "Ich habe mir Schiedsrichter Szymon Marciniak genauer angeschaut. Diese Ankündigungen kann man auch etwas ruhiger sagen. Es wirkt mir zu aggressiv. Du bist aber so unter Strom und musst deinen Fehler noch erklären."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WGR5eUpuelFkeGdsamVpT0ZTaWdTaDdZdlhTZ0twSVlXMnZsbW1jTTBuND0=Enttäuschung beim Iran nach einer dramatischen Schlusssequenz.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=c2RGc05ob1gyNElsMThwTFZ5d0ZPaG83NFFnQVFTUWpRNXYydXJMdlpJaz0=Uruguay - Spanien 0:1Spanien steht durch den 1:0-Erfolg bei 7 Punkten und feiert damit den Gruppensieg. Auch im dritten Spiel bleibt La Roja ohne Gegentor. Uruguay wird Dritter, ist mit 2 Punkten aber ausgeschieden.Micky Beisenherz über die Qualifikation von Kap Verde für die K.o.-Phase: "Kap Verde schreibt eine schöne Geschichte, die mutmaßlich bald enden wird. Wir lieben ja so etwas, wenn kleinere Nationen durchmarschieren. Sie profitieren natürlich sehr vom Modus. Ich gehe nicht davon aus, dass Cap Verde bald Weltmeister wird. Vozinha ist einer der Stars des Turnieres."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OUtGU2p6WUUzdnFDKzFrVGx0aXI2T0pYb09qWFM2M3ZkWmRieUM0WW0yVT0=Jonas Friedrich über die Endtabelle in Gruppe H: "Uruguay ist die große Enttäuschung. Das ist ein Land mit Hang zum Drama. Das ist in allen Facetten genau so gekommen. Ein Profiteur davon sind Kap Verde mit einer hoch interessanten Geschichte. Das ist eine Feel Good Story, die man mögen muss."Micky Beisenherz: "Kap Verde setzt auf die mannschaftliche Geschlossenheit, die dich bis zu einem gewissen Punkt durchs Turnier tragen kann, Das schlägt dann manchmal die Qualität der Individualisten. Schön anzusehen, dass das auch funktioniert."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=MmxFN1hHdU5naC9jSlNHcWxTUmxUT1Q1QXdWdmhMNlRBekhLWG44MlY1QT0=Kap Verde feiert in der Kabine und freut sich auf das Sechzehntelfinale gegen Weltmeister Argentinien. Wer bekommt Messis Trikot? Micky Beisenherz "Die Spieler der Kap Verde können noch tanzen. Das ist nach einem Spiel in der Vorrunde gegen Uruguay keine Selbstverständlichkeit. Im Duell gegen Argentinien kommen jene 4 Spieler in die engere Auswahl für das Messi-Trikot, die ihn genauer decken. Wer 1 gute Aktion gegen ihn hat, hat gute Karten."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VE4zcW9IR2ZYOGMzYnFsMTdvNzh5VHVscHNES21sWVRxWWx4cE13Vm1wND0=Uruguays Keeper Fernando Muslera patzt auch im 3. Spiel, MagentaTV-Kommentator Jonas Friedrich findet klare Worte: "Fernando Muslera ist eine Legende in Istanbul, er kehrte zuletzt nach Uruguay zurück. Er war schon aus der Nationalmannschaft raus. Nun ist diese Nominierung katastrophal schief gegangen. Für ihn ist das furchtbar. Das ist sein Abgang in dieser Mannschaft. Als Torwart ausgewechselt zu werden ist die Höchststrafe. Das war der Punkt an dem alles egal ist. Den Spitznamen "El Loco" haben viele Trainer in Südamerika - Marcelo Bielsa hat ihn zurecht."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=aWI5eTVPS1NVTnlWVFp1amxWbmd2VTE3dkZmWmVtems2QS9ucUpBQ1hRdz0=Spanien bejubelt den Gruppensieg. Tränen bei Uruguay, die mit nur 2 Punkten als Dritter ausscheiden.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ZjNNMmZmMjdXZGdRQndtcXJsckNyTnBISDlBeGVGNVNpUkhEQVdxaHlIVT0=Alex Baena, Spieler Spanien: "Wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird und wir um den ersten Platz spielen würden. Die Mannschaft hat noch nicht 100 Prozent gezeigt, aber wir haben schon sehr gut gespielt. Es ist schlimm für Valverde, weil er gerne weitergekommen wäre." Über die harte Gangart Uruguays: "Es war für sie ein Endspiel. Sie mussten mit allen Mitteln gewinnen."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dGUxWmpvNTdRT013ME1nYVBTbStPWlR3cWE5SDEyV3FhVHp2dlJpM28zOD0=Marcelo Bielsa, Trainer Uruguay: "Ich habe das Potenzial nicht abrufen können, die Stärke Uruguays konnte ich nicht abrufen." Über die Auswechslung von Federico Valverde: "Ich habe mit Vinas mehr Sturmqualität zeigen wollen."Darüber, was er zu Muslera nach dessen Auswechslung gesagt hat: "Nichts."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=M1JWZmlzZVYvN0JRVk0yR0hCWWhzUmxnMGRDMXBkOFFDUDdzTzI5R2tSdz0=Kap Verde - Saudi-Arabien 0:084 Nationen nahmen bislang an Weltmeisterschaften teil, Kap Verde ist eines der wenigen ungeschlagenen Teams: 3 Punkte nach 3 Unentschieden reichen für Platz 2. Damit trifft Kap Verde im Sechzehntelfinale auf Weltmeister Argentinien. Saudi-Arabien scheidet aus.Kap Verde feiert die Sensation, den Einzug in die Runde der letzten 32. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2tHUGQ4V0c4L203UnlRSDFFU3dQVzc3VGdrTCtJNlArU3hzdDJvUnROWT0=Pedro Leitao Brito, Trainer Kap Verde, vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien: "Wir sind stolz, dass wir so weit gekommen sind. [...] Es gibt schon eine Community von kapverdischen US-Amerikanern. Das ist für uns auch wichtig und freut uns, dass sie uns diese Unterstützung geben. Das ist ein Teil von uns."Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=bXhYUGVuODVKajU3MGhRRlZ5UlNuL1NnNE94bVpTODdsem5qdzlQMFBZWT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Ab heute 21 Uhr: "Night of the stars" mit Messi, Ronaldo und KaneAm Samstagabend folgt zuvor am finalen Gruppenspieltag noch die "Night of the stars" mit den Auftritten von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane und Luka Modric (live bei MagentaTV ab 21.30 Uhr mit Panama - England). Die meisten Blicke gehen in der Nacht auf Sonntag auf das Fernduell Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi. Für Jonas Friedrich keine Frage: ""Lionel Messi ist weitaus besser gealtert als Cristiano Ronaldo. Ich bin Ronaldo-überdrüssig. Auf Topniveau hat er es nicht geschafft, seine neue Rolle zu finden." Micky Beisenherz beeindruckt das Selbstvertrauen des Portugiesen: "Er betet zur eigenen Ronaldo-Bibel. " Ab 01.20 Uhr beginnt bei MagentaTV der Vorlauf zu Kolumbien - Portugal. Ab 03.50 Uhr blickt das Team auf Jordanien - Argentinien. Letzteres gibt es exklusiv bei MagentaTV.Samstag, 27.06.2026ab 21.30 Uhr: Vorberichte Panama - EnglandEXKLUSIV ab 22.40 Uhr: Konferenz der Gruppe LEinzelspiele ab 22.50 Uhr: Panama - England (EXKLUSIV), Kroatien - GhanaSonntag, 28.06.2026EXKLUSIV ab 01.20 Uhr: Konferenz der Gruppe KEinzelspiele ab 01.20 Uhr: Kolumbien - Portugal, DR Kongo - Usbekistan (EXKLUSIV)EXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Konferenz der Gruppe JEinzelspiele ab 03.50 Uhr: Jordanien - Argentinien (EXKLUSIV), Algerien - Österreichab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Südafrika - Kanadaab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Südafrika - KanadaMontag, 29.06.2026ab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Brasilien - Japan mit Laura Wontorra und Mats Hummels (Analyse: Jan Henkel und Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich)ab 18.50 Uhr: Sechzehntelfinale Brasilien - Japanab 21.00 Uhr: Vorberichte Deutschland - Paraguay mit Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Tabea Kemme (Analyse: Jan Henkel und Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich)ab 22.20 Uhr: Sechzehntelfinale Deutschland - ParaguayPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6303391