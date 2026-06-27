Berlin - Altbundespräsident Joachim Gauck hat sich in der Diskussion um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine Frau im höchsten Staatsamt ausgesprochen.
Er halte es "aus einem ganz praktischen Grund für absolut angezeigt, dass es eine Frau wird", sagte Gauck der "Welt am Sonntag". "Wenn wir sehen, an wie vielen Stellen Frauen das Gemeinwesen tragen, wäre eine Bundespräsidentin schlicht ein folgerichtiges Signal."
Allerdings warnte das frühere Staatsoberhaupt auch: "Wenn die Debatte rein auf die Geschlechterfrage reduziert wird, ist das in der Tat nicht gut. Ein Mann an der Spitze muss selbstverständlich weiter möglich sein. Was wir primär brauchen, ist eine überzeugende, integrierende Figur."
Er halte es "aus einem ganz praktischen Grund für absolut angezeigt, dass es eine Frau wird", sagte Gauck der "Welt am Sonntag". "Wenn wir sehen, an wie vielen Stellen Frauen das Gemeinwesen tragen, wäre eine Bundespräsidentin schlicht ein folgerichtiges Signal."
Allerdings warnte das frühere Staatsoberhaupt auch: "Wenn die Debatte rein auf die Geschlechterfrage reduziert wird, ist das in der Tat nicht gut. Ein Mann an der Spitze muss selbstverständlich weiter möglich sein. Was wir primär brauchen, ist eine überzeugende, integrierende Figur."
© 2026 dts Nachrichtenagentur