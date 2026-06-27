Die Bayer Aktie hat nach einem Gerichtsurteil in den USA kräftig zugelegt. Der Kurs sprang zeitweise um fast 20 Prozent nach oben. Anleger hoffen nun dass sich die Risiken rund um Glyphosat weiter verringern könnten und der lange belastete Konzern wieder mehr Spielraum bekommt.US Urteil sorgt für Erleichterung Bayer hat an der Börse ein starkes Lebenszeichen gesendet. Ein Gerichtsurteil aus Amerika ließ die Aktie deutlich steigen und sorgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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