Wiesbaden - In Deutschland wurde der erst am Vortag aufgestellte Allzeit-Hitzerekord erneut überboten - und das gleich mehrfach. An der Wetterstation Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt wurden am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr 41,5 Grad gemessen.
Kurz zuvor waren in Saarbrücken-Burbach im Saarland 41,4 Grad registriert worden, auch das ist mehr als die 41,3 Grad vom Vortag, die an derselben Wetterstation verzeichnet worden waren. Zuvor waren fast sieben Jahre lang die im am 25. Juli 2019 sowohl in Duisburg-Baerl als auch in Tönisvorst gemessenen 41,2 die anerkannten deutschen "Hitzerekorde".
Kurz zuvor waren in Saarbrücken-Burbach im Saarland 41,4 Grad registriert worden, auch das ist mehr als die 41,3 Grad vom Vortag, die an derselben Wetterstation verzeichnet worden waren. Zuvor waren fast sieben Jahre lang die im am 25. Juli 2019 sowohl in Duisburg-Baerl als auch in Tönisvorst gemessenen 41,2 die anerkannten deutschen "Hitzerekorde".
© 2026 dts Nachrichtenagentur