Saarbrücken - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 26, 32, 35, 39, 47, 49, die Superzahl ist die 8. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 9386338. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 635045 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.
Der Jackpot liegt weiterhin bei 50 Millionen Euro, nachdem er drei Monate lang nicht geknackt wurde. 50 Millionen sind gleichzeitig die Höchstgrenze, diese Summe steht nun schon zum zehnten Mal in Folge bereit.
Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.
Der Jackpot liegt weiterhin bei 50 Millionen Euro, nachdem er drei Monate lang nicht geknackt wurde. 50 Millionen sind gleichzeitig die Höchstgrenze, diese Summe steht nun schon zum zehnten Mal in Folge bereit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur