Caracas - Nach dem schweren Doppel-Erdbeben in Venezuela vom Mittwoch ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1.400 gestiegen. Nach Angaben der Behörden vom Samstag werden weiterhin mehr als 50.000 Menschen vermisst. Internationale Rettungsteams unterstützen die Suche nach Überlebenden, die jedoch durch zerstörte Infrastruktur und schwierige Bedingungen erheblich erschwert wird.Besonders schwer betroffen ist der Küstenstaat La Guaira nahe der Hauptstadt Caracas. Die beiden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am Mittwochabend innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Wohngebäude zum Einsturz gebracht. Mehr als 14.000 Einsatzkräfte sollen dort mittlerweile im Einsatz sein, um Such- und Rettungsarbeiten, medizinische Versorgung sowie Sicherheitsmaßnahmen zu koordinieren. Auch die Bundeswehr ist am Freitag mit mehreren Transportmaschinen Richtung Südamerika aufgebrochen und mittlerweile dort eingetroffen, an Bord neben Hilfsgütern auch mehrere Suchhunde.Die Vereinten Nationen bezeichneten den Rettungseinsatz als "äußerst komplex". Ein UN-Nothilfekoordinator warnte, dass die Zahl der Todesopfer noch deutlich steigen könnte. Nachbeben sowie einsturzgefährdete Gebäude erschweren die Bergungsarbeiten zusätzlich. Die Chancen, jetzt noch Überlebende zu finden, gelten als äußerst gering. Vielerorts konzentrieren sich die Teams inzwischen auf die Bergung von Todesopfern.Angehörige und Freiwillige berichten unterdessen von erheblichen Verzögerungen bei der staatlichen Hilfe. In zahlreichen betroffenen Vierteln versuchen Anwohner nach eigenen Angaben weiterhin mit bloßen Händen oder einfachen Werkzeugen, Verschüttete zu retten, da schwere Bergungsmaschinen fehlen.Auch in der Hauptstadt Caracas nimmt die Kritik an der Regierung zu. Während eines Besuchs der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodriguez in einem zerstörten Stadtviertel protestierten zahlreiche Anwohner lautstark gegen das aus ihrer Sicht unzureichende Krisenmanagement.Die Regierung unterstrich hingegen ihre Erfolge: Rund 60 Prozent der Stromversorgung hätten in den besonders betroffenen Gebieten mittlerweile wiederhergestellt werden können. Rodriguez erklärte, oberste Priorität bleibe die Rettung von Menschen, die sich möglicherweise noch unter den Trümmern befinden.Innenminister Diosdado Cabello kündigte unterdessen an, den Zugang zur besonders schwer betroffenen Region La Guaira vorübergehend einzuschränken. Damit wolle man erreichen, dass Rettungseinsätze nicht zu behindert werden, sowie epidemiologische Vorsichtsmaßnahmen einhalten.Die Erdbeben gelten als die schwerste Naturkatastrophe in Venezuela seit mehr als einem Jahrhundert. Das Land befindet sich bereits seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlichen, politischen und humanitären Krise, die das Gesundheitswesen und andere öffentliche Dienstleistungen erheblich geschwächt hat.