Lüdenscheid - Im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid ist ein sieben Tage alter Säugling aus einem Krankenhaus entführt - und kurz darauf in einem Parkhaus wiedergefunden worden.



Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Samstag mitteilte, hatte sich eine bislang unbekannte Frau in einem hellblauen Kittel als Mitarbeiterin ausgegeben und den Säugling gegen 15:15 Uhr aus dem Patientenzimmer geholt. Tatsächlich machte sie sich offenbar mit dem Kind davon, bei rund 35 Grad Außentemperatur, die Klinik rief die Polizei.



Gegen 16:10 Uhr haben Zeugen in etwa drei Kilometer entfernten Parkhaus das Neugeborene in einem Nebenraum an einem Kassenautomaten entdeckt. Ein Rettungswagen holte den Jungen am Fundort ab und brachte ihn zurück ins Krankenhaus.



Die Polizei sperrte Teile des Parkhauses ab, um Spuren zu sichern, und fahndet nun nach der Unbekannten. Sie wird auf ein Alter zwischen Mitte 20 bis Anfang 30 Jahren geschätzt, ist 175 bis 180 cm groß, sehr schlank, hat blonde Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden, und trägt eine große Brille.





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