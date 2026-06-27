Washington - US-Präsident Donald Trump will Lance Schroyer zum neuen Chef der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE machen. Schroyer verfüge über mehr als 29 Jahre Erfahrung im Bereich der Strafverfolgung in Oklahoma, lobte ihn Trump in einer Mitteilung über seine eigene Plattform "Truth Social". Er unterstrich in diesem Zusammenhang, dass er in diesem Bundesstaat bei den Wahlen 2016, 2020 und 2024 alle 77 Bezirke gewonnen habe.



Schroyer sei ein echter Patriot und habe Erfahrung darin, illegale Einwanderer von den Straßen zu holen. Er werde kriminelle illegale Einwanderer, "darunter Mörder, Vergewaltiger und Drogenschmuggler", in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß festnehmen und abschieben, so Trump.



Der US-Präsident forderte den Senat auf, Schroyer unverzüglich zu bestätigen. Es dürfe hier keine Verzögerung geben.



Die "United States Immigration and Customs Enforcement" (ICE) ist die größte Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit (DHS) der USA mit Sitz in Washington. Sie wurde 2003 infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 neugebildet und ist verantwortlich für das Ermitteln, Identifizieren und Enttarnen von Grenzverletzungen und Gefährdungspotentialen des Verkehrswesens und der öffentlichen Infrastruktur.



Zuletzt war die Behörde wegen zahlreicher Todesfälle bei Einsätzen in Verruf geraten. Auch in Haft sterben immer wieder Menschen in Obhut der ICE, zuletzt waren auch diese Zahlen angestiegen.





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