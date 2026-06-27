Nachdem das Unternehmen die Sicherheitsbedenken selbst angeheizt hatte, erließ die Regierung unter Präsident Donald Trump ein "Exportverbot". Jetzt können einige Unternehmen wieder auf das KI-Modell zugreifen. Zwei Wochen, nachdem Anthropic seine neuesten KI-Modelle im Rahmen eines "Exportverbots" abschalten musste, darf das Unternehmen Mythos 5 jetzt wieder eingeschränkt zur Verfügung stellen. Wie Reuters berichtet, hat die US-Regierung den Zugang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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