Berlin - Angesichts der Hitzewelle in Deutschland fordert Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge den flächendeckenden Ausbau von Klimaanlagen. "Deutschland braucht ein Abkühl-Sofortprogramm, um Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen zu klimatisieren", sagte sie der "Bild am Sonntag". Es brauche volles Tempo beim Ausbau von Klimaanlagen - aber in Verbindung mit Solaranlagen.
Die Grünen wollen die Förderung der Klimaanlagen an die gleichzeitige Installation von Solarzellen auf dem Dach verknüpfen. Das sei die sinnvollste Kombination, da der Solarstrom die Betriebskosten für die Klimatisierung gering halte. "Die Hitze untertags geht mit hoher Sonneneinstrahlung und damit besonders viel Solarertrag einher", so Dröge.
Laut der Fraktionsvorsitzenden sollte ein Teil des Sondervermögens für ein unbürokratisches Abkühl-Sofortprogramm genutzt werden. Dröge kritisierte die Regierung, dass sie ausgerechnet jetzt ein Förderprogramm für Hitzeschutz auslaufen lasse. Das sei ein großer Fehler. Ohne Kühlung und Klimatisierung werde es an vielen Orten künftig nicht gehen. Eine riesige Zahl an Kitas, Schulen oder Pflegeheimen sei bisher nicht entsprechend ausgestattet. "Hitzewellen in Pflegeheimen kosten Menschenleben", warnte die Grünen-Politikerin.
Die Grünen wollen die Förderung der Klimaanlagen an die gleichzeitige Installation von Solarzellen auf dem Dach verknüpfen. Das sei die sinnvollste Kombination, da der Solarstrom die Betriebskosten für die Klimatisierung gering halte. "Die Hitze untertags geht mit hoher Sonneneinstrahlung und damit besonders viel Solarertrag einher", so Dröge.
Laut der Fraktionsvorsitzenden sollte ein Teil des Sondervermögens für ein unbürokratisches Abkühl-Sofortprogramm genutzt werden. Dröge kritisierte die Regierung, dass sie ausgerechnet jetzt ein Förderprogramm für Hitzeschutz auslaufen lasse. Das sei ein großer Fehler. Ohne Kühlung und Klimatisierung werde es an vielen Orten künftig nicht gehen. Eine riesige Zahl an Kitas, Schulen oder Pflegeheimen sei bisher nicht entsprechend ausgestattet. "Hitzewellen in Pflegeheimen kosten Menschenleben", warnte die Grünen-Politikerin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur