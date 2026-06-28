ZenaTech stellt Zoo Office vor: Neue KI-Plattform für produktiveres Arbeiten

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Ein neuer Baustein für das SaaS-Geschäft

ZenaTech stellt seine Enterprise-SaaS-Sparte (Enterprise-Software-as-a-Service-Sparte) breiter auf. Dafür präsentiert das Unternehmen Zoo Office. Die neue Plattform soll künftig das gemeinsame Dach für die Softwarelösungen des Unternehmens bilden.

Zoo Office ist eine KI-gestützte Produktivitätsplattform. Sie soll Unternehmen helfen, Arbeitsschritte besser zu verbinden, Aufgaben zu automatisieren und Daten sinnvoller zu nutzen. Damit setzt ZenaTech auf den Markt für agentische KI. Dieser Bereich wächst laut Pressemeldung besonders schnell.

ZenaTech ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert. Mit Zoo Office will das Unternehmen moderne Büro-Tools, KI-Funktionen und branchenspezifische Anwendungen auf einer Plattform bündeln. Statt vieler einzelner Programme soll eine vernetzte Arbeitsumgebung entstehen. Für Unternehmen kann das im Alltag ein wichtiger Schritt sein: weniger Wechsel zwischen Anwendungen, weniger doppelte Arbeit, mehr Überblick.

KI soll Arbeitsschritte selbstständiger machen

ZenaTech will seine SaaS-Lösungen für Unternehmen weiterentwickeln. Der Fokus liegt nicht mehr nur auf klassischen Software-Tools. Die neue Plattform soll mehr können. Sie soll Arbeitsabläufe automatisieren, Aufgaben ausführen und Entscheidungen besser vorbereiten.

Damit rückt ein Punkt in den Vordergrund, der für viele Unternehmen immer wichtiger wird: Software soll nicht nur Daten anzeigen. Sie soll helfen, Arbeit schneller und einfacher zu erledigen. Genau hier setzt agentische KI an. Sie kann Aufgaben eigenständiger bearbeiten und Abläufe aktiver unterstützen.

ZenaTech sieht darin eine Chance, den Nutzen für Kunden zu erhöhen und zugleich wiederkehrende Umsätze auszubauen. Das Unternehmen will vom Wachstum im Markt für Unternehmenssoftware profitieren. Zoo Office soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Plattform soll Anwendungen, Arbeitsabläufe, Daten und internes Wissen auf einer gemeinsamen Ebene verbinden. So kann aus vielen einzelnen Werkzeugen ein stärker vernetztes System werden.

Weniger Tool-Chaos, mehr Struktur

Aus Sicht von ZenaTech kommt Zoo Office in einer Phase, in der viele Unternehmen mit zu vielen einzelnen Softwarelösungen arbeiten. Oft entstehen dadurch Brüche im Alltag. Daten liegen an verschiedenen Orten. Teams müssen Informationen mehrfach übertragen. Wiederkehrende Aufgaben kosten Zeit.

Zoo Office soll genau diese Reibung verringern. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Software-Wildwuchs einzudämmen, getrennte Datenquellen besser zu verbinden und KI stärker in betriebliche Abläufe einzubinden.

Innerhalb des Softwareportfolios von ZenaTech soll Zoo Office zur zentralen KI-Plattform und Marke werden. Bestehende Softwaremarken des Unternehmens sollen weiter unterstützt werden. Gleichzeitig sollen sie die Möglichkeit erhalten, in das größere KI-Ökosystem von Zoo Office eingebunden zu werden.

Der Ansatz ist klar: ZenaTech will nicht einfach eine weitere Anwendung hinzufügen. Vielmehr soll eine gemeinsame Basis entstehen, auf der verschiedene Programme, Daten und Prozesse besser zusammenspielen. Für Unternehmen kann das den Arbeitsalltag spürbar vereinfachen.

Private Beta mit kleinen und mittleren Unternehmen

Die Einführung von Zoo Office soll in mehreren Schritten erfolgen. ZenaTech plant zunächst ein privates Beta-Programm. Dazu sollen ausgewählte kleine und mittlere Unternehmen eingeladen werden. Sie sollen die Entwicklung der Plattform aktiv mitgestalten.

In der ersten Phase startet der Zoo Office Productivity Core. Dabei handelt es sich um eine agentenbasierte Office-Produktivitätssuite. Sie soll typische Schwachstellen im Arbeitsalltag angehen.

Dazu zählen unübersichtliche Abonnements, getrennte Daten, wiederholte Arbeitsschritte und der ständige Wechsel zwischen nicht verbundenen Anwendungen. Viele Unternehmen kennen diese Probleme. Die Folge sind Zeitverlust, Mehrarbeit und weniger klare Abläufe.

Zoo Office soll der KI ein besseres Verständnis für den jeweiligen Unternehmenskontext geben. Dazu gehören Arbeitsabläufe, internes Wissen und organisatorische Zusammenhänge. Dadurch sollen die Ergebnisse passender werden. Gleichzeitig soll die Nutzung einfacher werden. Weniger Komplexität, mehr praktische Unterstützung im Tagesgeschäft.

Weitere Funktionen sollen folgen

Nach dem Start des Productivity Core plant ZenaTech weitere Ausbaustufen. In späteren Phasen sollen branchenspezifische Lösungen hinzukommen. Auch Marktplatzfunktionen sind vorgesehen.

Damit soll Zoo Office Schritt für Schritt mehr Einsatzmöglichkeiten erhalten. Die Plattform soll nicht nur einzelne Aufgaben erleichtern, sondern eine stärker vernetzte Softwareerfahrung schaffen. Für Nutzer bedeutet das: Anwendungen sollen besser ineinandergreifen. Prozesse sollen weniger isoliert laufen.

Dieser Ausbau passt zur Grundidee der Plattform. Zoo Office soll nicht als starres Produkt verstanden werden. Vielmehr will ZenaTech eine Umgebung schaffen, die mit den Anforderungen von Unternehmen wächst. Produktivität, Automatisierung und branchenspezifische Funktionen sollen enger zusammenrücken.

Für die Enterprise-SaaS-Sparte des Unternehmens ist das ein wichtiger strategischer Schritt. ZenaTech positioniert sich damit in einem Markt, in dem Unternehmen zunehmend nach KI-Lösungen suchen, die im Alltag echten Nutzen bringen.

Ein Markt mit starkem Rückenwind

Die Marktdaten zeigen, warum ZenaTech diesen Bereich in den Fokus rückt. Laut MarketsandMarkets soll der Markt für agentische KI in Unternehmen von derzeit rund 7 Mrd. $ bis 2030 auf mehr als 46 Mrd. $ wachsen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von knapp 50%.

Auch die längerfristige Prognose von Gartner unterstreicht die Größe des möglichen Marktes. Demnach könnte agentische KI bis 2035 im Bereich Unternehmenssoftware einen Gesamtumsatz von mehr als 450 Mrd. $ erreichen.

Für Unternehmen, die KI-gestützte Produktivitäts- und Automatisierungslösungen anbieten, eröffnet sich damit ein großes Feld. ZenaTech will mit Zoo Office genau dort ansetzen. Die Plattform verbindet Unternehmenssoftware, Automatisierung und KI-gestützte Arbeitsabläufe. Damit soll das Enterprise-SaaS-Geschäft des Unternehmens neuen Schub erhalten.

Start über Warteliste

Unternehmen, die am privaten Beta-Programm für den Productivity Core teilnehmen möchten, können sich über den Website-Link von Zoo Office in die Warteliste eintragen. Der Start des Programms ist für die kommenden Wochen vorgesehen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-praesentiert-zoo-office-eine-ki-gestuetzte-produktivitaetsplattform-fuer-unternehmen-die-vom-rasch-wachsenden-markt-fuer-agentische-ki-profitieren-soll/5181099/

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