Kansas City/Dallas - Bei der Fußball-WM haben sich Algerien und Österreich zum Abschluss der Gruppe J in einem dramatischen Spiel mit einem 3:3-Unentschieden getrennt, wodurch beide Mannschaften ins Sechzehntelfinale einziehen. Im Parallelspiel gewann der bereits feststehende Gruppensieger Argentinien 3:1 gegen Jordanien und feierte damit den dritten Sieg in Folge.



Die Partie begann mit einer Führung für Österreich, als Marko Arnautovic in der 28. Minute nach einem langen Ball von David Alaba die algerische Abwehr überwand und den Ball ins lange Eck legte. Algerien glich kurz vor der Halbzeit durch Rafik Belghali aus, der nach einem Missgeschick an der Eckfahne von Mwene profitierte und den Ball ins kurze Eck schoss.



Nach der Pause ging Österreich erneut in Führung: Marcel Sabitzer traf in der 55. Minute mit einem Schuss von der Strafraumkante, nachdem Laimer den Ball von der rechten Seite in den Rückraum gespielt hatte. Doch Algerien ließ sich nicht beirren und glich in der 60. Minute durch Riyad Mahrez aus, der nach einer Vorlage von Aouar den Ball ins Tor schoss.



In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Algerien schien in der 93. Minute durch ein weiteres Tor von Mahrez, der nach einem Pass von Aouar traf, den Sieg sicher zu haben. Doch Österreich gab nicht auf und erzielte in der 96. Minute den Ausgleich. Sabitzer flankte von links, Gregoritsch legte per Kopf quer und Sasa Kalajdzic köpfte aus kurzer Distanz zum Endstand ein.



Bei einer Niederlage wären die Österreicher ausgeschieden, aber durch das Remis bleiben sie Gruppenzweiter und treffen nun in der K.-o.-Runde am Donnerstag um 21 Uhr auf Spanien. Gruppensieger ist Argentinien. Im Sechzehntelfinale trifft der Titelverteidiger am kommenden Samstag um 0 Uhr auf Kap Verde. Auch Algerien ist als Gruppendritter weiter - am Freitag geht es um 5 Uhr gegen die Schweiz weiter. Jordanien ist dagegen ausgeschieden.





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