Seoul - Südkorea und Japan wollen ihre Verteidigungskooperation vertiefen. Die Verteidigungsminister beider Länder einigten sich bei einem Treffen in Seoul unter anderem auf eine verstärkte Zusammenarbeit in fortschrittlichen Technologien wie Künstlicher Intelligenz.
In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Minister hätten sich darauf verständigt, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kunstflugteams beider Länder, den südkoreanischen Black Eagles und den japanischen Blue Impulse, fortzusetzen. Zudem sollen Such- und Rettungsübungen für maritime Notfälle weiterentwickelt und die Zusammenarbeit in fortschrittlichen Wissenschafts- und Technologiefeldern, einschließlich Künstlicher Intelligenz, ausgebaut werden.
Der Besuch von Shinjiro Koizumi in Seoul war seine erste Reise als Verteidigungsminister und folgte auf den Besuch seines Amtskollegen Ahn Gyu-back in Japan im Januar. Die Minister bekräftigten auch ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens in der Region. Sie vereinbarten, die Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene sowie trilateral mit den USA fortzusetzen.
In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Minister hätten sich darauf verständigt, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kunstflugteams beider Länder, den südkoreanischen Black Eagles und den japanischen Blue Impulse, fortzusetzen. Zudem sollen Such- und Rettungsübungen für maritime Notfälle weiterentwickelt und die Zusammenarbeit in fortschrittlichen Wissenschafts- und Technologiefeldern, einschließlich Künstlicher Intelligenz, ausgebaut werden.
Der Besuch von Shinjiro Koizumi in Seoul war seine erste Reise als Verteidigungsminister und folgte auf den Besuch seines Amtskollegen Ahn Gyu-back in Japan im Januar. Die Minister bekräftigten auch ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens in der Region. Sie vereinbarten, die Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene sowie trilateral mit den USA fortzusetzen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur