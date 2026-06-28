Die nächste Phase des Wolfram-Booms? Warum Anleger jetzt über die etablierten Entwickler hinausblicken

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Das erste Kapitel der Investmentstory rund um Wolfram hat Anlegern bereits beachtliche Kursgewinne beschert. Während Regierungen und Industrieunternehmen ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe außerhalb Chinas absichern wollen, sind Unternehmen mit fortgeschrittenen Wolframprojekten zunehmend in den Fokus der Kapitalmärkte gerückt. Die Aktien von Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), Guardian Metal (ISIN: GB00BPQY8R36) und American Tungsten (ISIN: CA0303381077) haben von der wachsenden Erkenntnis profitiert, dass Wolfram zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen des Westens zählt.

Doch mit der zunehmenden Reife des Sektors stellt sich für viele Investoren eine neue Frage: Wenn die heutigen Projektentwickler die erste Welle des Wolfram-Investmentzyklus darstellen - woher kommt dann die nächste Generation aussichtsreicher Projekte?

Diese Frage gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Regierungen langfristige Lieferketten aufbauen wollen, um die Abhängigkeit von chinesischer Produktion nachhaltig zu reduzieren.

Die heutigen Entwickler allein werden nicht ausreichen

Die Investmentthese für Wolfram hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert. Das Metall ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit unverzichtbar für Verteidigungsanwendungen, die Luft- und Raumfahrt, die Halbleiterindustrie, industrielle Werkzeuge sowie zahlreiche Hightech-Anwendungen.

Die geopolitischen Entwicklungen haben diese strategische Bedeutung zusätzlich verstärkt. Anhaltende Konflikte sowie steigende Verteidigungsausgaben in Europa und Nordamerika dürften die Nachfrage nach wolframhaltigen Komponenten für panzerbrechende Munition, Raketensysteme und präzisionsgelenkte Waffensysteme weiter erhöhen. Anders als bei vielen industriellen Anwendungen wird ein Großteil dieses Materials im Einsatz verbraucht und muss daher kontinuierlich durch neue Minenproduktion ersetzt werden.

Gleichzeitig bleibt das Angebot stark konzentriert. China steht für rund 80 Prozent der weltweiten Wolframminenproduktion und dominiert darüber hinaus auch die Weiterverarbeitung. Exportbeschränkungen, strengere Umweltauflagen sowie geopolitische Spannungen haben die Sorgen um die Versorgungssicherheit in den westlichen Volkswirtschaften deutlich verstärkt.

Obwohl mehrere fortgeschrittene Projekte auf dem Weg zur Produktion sind, gehen viele Analysten davon aus, dass langfristig deutlich mehr Angebot benötigt wird. Der Aufbau einer neuen Mine dauert in der Regel viele Jahre - von der Exploration über Genehmigungen und Finanzierung bis hin zum Bau. Die Entscheidungen, die heute getroffen werden, bestimmen daher maßgeblich die Versorgung von morgen.

Der Markt könnte in eine zweite Phase eintreten

Investmentthemen entwickeln sich häufig stufenweise. Zunächst fließt Kapital in etablierte Produzenten sowie Unternehmen, deren Projekte kurz vor der Produktion stehen. Sobald diese Chancen weitgehend erkannt und bewertet sind, richtet sich der Blick vieler Investoren auf frühere Entwicklungsphasen - auf Unternehmen, die die nächste Generation potenzieller Wachstumsstories darstellen.

Der Wolframmarkt könnte sich nun an einem ähnlichen Wendepunkt befinden.

Die Zahl fortgeschrittener Wolframprojekte außerhalb Chinas bleibt überschaubar - insbesondere gemessen an den strategischen Zielen westlicher Regierungen, die ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger gestalten wollen. Sollte die Nachfrage in den kommenden Jahren wie erwartet weiter steigen, werden neben den bereits bekannten Projekten zusätzliche Neuentdeckungen erforderlich sein.

Damit rücken Explorationsunternehmen in etablierten Wolframregionen zunehmend in den Fokus.

Kanada gewinnt weiter an Bedeutung

Kanada hat seine Position als einer der attraktivsten Standorte für die Entwicklung kritischer Rohstoffe in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Verlässliche Rahmenbedingungen, jahrzehntelange Bergbauerfahrung sowie eine aktive Unterstützung durch die Bundesregierung fördern Investitionen in zahlreiche strategische Rohstoffe - darunter auch Wolfram.

Zu den bedeutendsten Projekten zählt das Sisson Tungsten Project in der Provinz New Brunswick, das als eine der größten noch unerschlossenen Wolframlagerstätten Nordamerikas gilt. Das Projekt genießt große Aufmerksamkeit, da Kanada seine heimische Produktion kritischer Rohstoffe ausbauen möchte, um sowohl die nordamerikanische Industrie als auch verbündete Staaten zu versorgen.

Große Rohstoffprojekte sorgen häufig für eine Belebung ganzer Bergbauregionen. Infrastrukturinvestitionen, geologisches Know-how und verstärkte Explorationsaktivitäten reichen oftmals weit über die Grenzen eines einzelnen Projekts hinaus und schaffen neue Chancen für benachbarte Grundstückseigentümer.

Strategische Lage direkt nebenan

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) mit seinem Sisson West Tungsten Project.

Das Projekt grenzt unmittelbar an die Sisson-Lagerstätte an und verschafft dem Unternehmen Zugang zu einem der strategisch bedeutendsten entstehenden Wolframdistrikte Kanadas. Obwohl sich das Projekt noch in einer frühen Explorationsphase befindet, profitiert Makenita von seiner Lage in einem Gebiet, das sowohl seitens der Industrie als auch der öffentlichen Hand zunehmend Aufmerksamkeit erhält.

Das Unternehmen hat kürzlich eine luftgestützte geophysikalische Vermessung über das gesamte Projektgebiet abgeschlossen. Ziel ist es, Explorationsziele präziser zu definieren und das geologische Verständnis des Areals weiter zu verbessern. Solche Untersuchungen sind ein wichtiger Schritt, um festzustellen, ob sich das mineralisierte System der benachbarten Sisson-Lagerstätte auf das Projektgebiet von Makenita fortsetzt.

Für Explorationsunternehmen kann die unmittelbare Nähe zu einer etablierten Lagerstätte wertvolle geologische Hinweise liefern und gleichzeitig von einer wachsenden Infrastruktur sowie zunehmendem technischem Know-how in der Region profitieren.

Der Blick richtet sich weiter entlang der Entwicklungskette

Erfolgreiche Rohstoffthemen entwickeln sich häufig über mehrere Phasen hinweg. Anfangs konzentriert sich das Interesse der Anleger auf Unternehmen, die kurz vor Produktion und Cashflow stehen. Mit zunehmender Reife eines Sektors weitet sich der Fokus häufig auf frühere Entwicklungsstadien aus - auf Unternehmen, die das Potenzial besitzen, den zukünftigen Rohstoffbedarf zu decken.

Ob sich dieser Verlauf auch bei Wolfram wiederholt, bleibt abzuwarten. Mehrere grundlegende Voraussetzungen scheinen jedoch bereits erfüllt zu sein. Die strategische Nachfrage nimmt weiter zu, westliche Regierungen treiben den Aufbau sicherer Lieferketten voran und die Zahl fortgeschrittener Projekte bleibt im Verhältnis zum langfristigen Bedarf begrenzt.

Für Investoren ergibt sich daraus eine interessante Perspektive. Die nächste Phase der Wolfram-Investmentstory könnte nicht ausschließlich von den heutigen Minenentwicklern geprägt werden, sondern ebenso von Explorationsunternehmen, die an der Entdeckung der Lagerstätten arbeiten, welche die Versorgung von morgen sicherstellen könnten.

Strategisch gelegene Explorationsprojekte wie das Sisson West Project von Makenita Resources zeigen beispielhaft, wie sich der Investorenfokus künftig schrittweise erweitern könnte.

Auch wenn Explorationserfolge niemals garantiert sind und Frühphasenprojekte deutlich höhere Risiken bergen als produzierende Minen, könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Liegenschaften in etablierten Wolframdistrikten zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn Regierungen und Märkte ihren Blick über die aktuelle Generation von Projekten hinaus richten.

Der weltweite Wettlauf um kritische Rohstoffe geht weiter - und die Suche nach den Wolframminen von morgen hat gerade erst begonnen.