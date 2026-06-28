Anzeige
Mehr »
Sonntag, 28.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3EF1U | ISIN: GB00BPQY8R36 | Ticker-Symbol: 8TM
Frankfurt
26.06.26 | 21:45
2,610 Euro
-0,38 % -0,010
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GUARDIAN METAL RESOURCES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GUARDIAN METAL RESOURCES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6102,80027.06.
Small- & Micro Cap Investment
28.06.2026 08:58 Uhr
338 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Die nächste Phase des Wolfram-Booms? Warum Anleger jetzt über die etablierten Entwickler hinausblicken

Anzeige / Werbung

Das erste Kapitel der Investmentstory rund um Wolfram hat Anlegern bereits beachtliche Kursgewinne beschert. Während Regierungen und Industrieunternehmen ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe außerhalb Chinas absichern wollen, sind Unternehmen mit fortgeschrittenen Wolframprojekten zunehmend in den Fokus der Kapitalmärkte gerückt. Die Aktien von Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), Guardian Metal (ISIN: GB00BPQY8R36) und American Tungsten (ISIN: CA0303381077) haben von der wachsenden Erkenntnis profitiert, dass Wolfram zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen des Westens zählt.

Doch mit der zunehmenden Reife des Sektors stellt sich für viele Investoren eine neue Frage: Wenn die heutigen Projektentwickler die erste Welle des Wolfram-Investmentzyklus darstellen - woher kommt dann die nächste Generation aussichtsreicher Projekte?

Diese Frage gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Regierungen langfristige Lieferketten aufbauen wollen, um die Abhängigkeit von chinesischer Produktion nachhaltig zu reduzieren.

Die heutigen Entwickler allein werden nicht ausreichen

Die Investmentthese für Wolfram hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert. Das Metall ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit unverzichtbar für Verteidigungsanwendungen, die Luft- und Raumfahrt, die Halbleiterindustrie, industrielle Werkzeuge sowie zahlreiche Hightech-Anwendungen.

Die geopolitischen Entwicklungen haben diese strategische Bedeutung zusätzlich verstärkt. Anhaltende Konflikte sowie steigende Verteidigungsausgaben in Europa und Nordamerika dürften die Nachfrage nach wolframhaltigen Komponenten für panzerbrechende Munition, Raketensysteme und präzisionsgelenkte Waffensysteme weiter erhöhen. Anders als bei vielen industriellen Anwendungen wird ein Großteil dieses Materials im Einsatz verbraucht und muss daher kontinuierlich durch neue Minenproduktion ersetzt werden.

Gleichzeitig bleibt das Angebot stark konzentriert. China steht für rund 80 Prozent der weltweiten Wolframminenproduktion und dominiert darüber hinaus auch die Weiterverarbeitung. Exportbeschränkungen, strengere Umweltauflagen sowie geopolitische Spannungen haben die Sorgen um die Versorgungssicherheit in den westlichen Volkswirtschaften deutlich verstärkt.

Obwohl mehrere fortgeschrittene Projekte auf dem Weg zur Produktion sind, gehen viele Analysten davon aus, dass langfristig deutlich mehr Angebot benötigt wird. Der Aufbau einer neuen Mine dauert in der Regel viele Jahre - von der Exploration über Genehmigungen und Finanzierung bis hin zum Bau. Die Entscheidungen, die heute getroffen werden, bestimmen daher maßgeblich die Versorgung von morgen.

Der Markt könnte in eine zweite Phase eintreten

Investmentthemen entwickeln sich häufig stufenweise. Zunächst fließt Kapital in etablierte Produzenten sowie Unternehmen, deren Projekte kurz vor der Produktion stehen. Sobald diese Chancen weitgehend erkannt und bewertet sind, richtet sich der Blick vieler Investoren auf frühere Entwicklungsphasen - auf Unternehmen, die die nächste Generation potenzieller Wachstumsstories darstellen.

Der Wolframmarkt könnte sich nun an einem ähnlichen Wendepunkt befinden.

Die Zahl fortgeschrittener Wolframprojekte außerhalb Chinas bleibt überschaubar - insbesondere gemessen an den strategischen Zielen westlicher Regierungen, die ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger gestalten wollen. Sollte die Nachfrage in den kommenden Jahren wie erwartet weiter steigen, werden neben den bereits bekannten Projekten zusätzliche Neuentdeckungen erforderlich sein.

Damit rücken Explorationsunternehmen in etablierten Wolframregionen zunehmend in den Fokus.

Kanada gewinnt weiter an Bedeutung

Kanada hat seine Position als einer der attraktivsten Standorte für die Entwicklung kritischer Rohstoffe in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Verlässliche Rahmenbedingungen, jahrzehntelange Bergbauerfahrung sowie eine aktive Unterstützung durch die Bundesregierung fördern Investitionen in zahlreiche strategische Rohstoffe - darunter auch Wolfram.

Zu den bedeutendsten Projekten zählt das Sisson Tungsten Project in der Provinz New Brunswick, das als eine der größten noch unerschlossenen Wolframlagerstätten Nordamerikas gilt. Das Projekt genießt große Aufmerksamkeit, da Kanada seine heimische Produktion kritischer Rohstoffe ausbauen möchte, um sowohl die nordamerikanische Industrie als auch verbündete Staaten zu versorgen.

Große Rohstoffprojekte sorgen häufig für eine Belebung ganzer Bergbauregionen. Infrastrukturinvestitionen, geologisches Know-how und verstärkte Explorationsaktivitäten reichen oftmals weit über die Grenzen eines einzelnen Projekts hinaus und schaffen neue Chancen für benachbarte Grundstückseigentümer.

Strategische Lage direkt nebenan

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) mit seinem Sisson West Tungsten Project.

Das Projekt grenzt unmittelbar an die Sisson-Lagerstätte an und verschafft dem Unternehmen Zugang zu einem der strategisch bedeutendsten entstehenden Wolframdistrikte Kanadas. Obwohl sich das Projekt noch in einer frühen Explorationsphase befindet, profitiert Makenita von seiner Lage in einem Gebiet, das sowohl seitens der Industrie als auch der öffentlichen Hand zunehmend Aufmerksamkeit erhält.

Das Unternehmen hat kürzlich eine luftgestützte geophysikalische Vermessung über das gesamte Projektgebiet abgeschlossen. Ziel ist es, Explorationsziele präziser zu definieren und das geologische Verständnis des Areals weiter zu verbessern. Solche Untersuchungen sind ein wichtiger Schritt, um festzustellen, ob sich das mineralisierte System der benachbarten Sisson-Lagerstätte auf das Projektgebiet von Makenita fortsetzt.

Für Explorationsunternehmen kann die unmittelbare Nähe zu einer etablierten Lagerstätte wertvolle geologische Hinweise liefern und gleichzeitig von einer wachsenden Infrastruktur sowie zunehmendem technischem Know-how in der Region profitieren.

Der Blick richtet sich weiter entlang der Entwicklungskette

Erfolgreiche Rohstoffthemen entwickeln sich häufig über mehrere Phasen hinweg. Anfangs konzentriert sich das Interesse der Anleger auf Unternehmen, die kurz vor Produktion und Cashflow stehen. Mit zunehmender Reife eines Sektors weitet sich der Fokus häufig auf frühere Entwicklungsstadien aus - auf Unternehmen, die das Potenzial besitzen, den zukünftigen Rohstoffbedarf zu decken.

Ob sich dieser Verlauf auch bei Wolfram wiederholt, bleibt abzuwarten. Mehrere grundlegende Voraussetzungen scheinen jedoch bereits erfüllt zu sein. Die strategische Nachfrage nimmt weiter zu, westliche Regierungen treiben den Aufbau sicherer Lieferketten voran und die Zahl fortgeschrittener Projekte bleibt im Verhältnis zum langfristigen Bedarf begrenzt.

Für Investoren ergibt sich daraus eine interessante Perspektive. Die nächste Phase der Wolfram-Investmentstory könnte nicht ausschließlich von den heutigen Minenentwicklern geprägt werden, sondern ebenso von Explorationsunternehmen, die an der Entdeckung der Lagerstätten arbeiten, welche die Versorgung von morgen sicherstellen könnten.

Strategisch gelegene Explorationsprojekte wie das Sisson West Project von Makenita Resources zeigen beispielhaft, wie sich der Investorenfokus künftig schrittweise erweitern könnte.

Auch wenn Explorationserfolge niemals garantiert sind und Frühphasenprojekte deutlich höhere Risiken bergen als produzierende Minen, könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Liegenschaften in etablierten Wolframdistrikten zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn Regierungen und Märkte ihren Blick über die aktuelle Generation von Projekten hinaus richten.

Der weltweite Wettlauf um kritische Rohstoffe geht weiter - und die Suche nach den Wolframminen von morgen hat gerade erst begonnen.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:

https://www.reuters.com/markets/commodities/every-missile-fired-over-iran-is-burning-through-us-tungsten-stocks-2026-03-23/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20910138-makenita-schliesst-arbeitsprogramm-wolframprojekt-sisson-west-new-brunswick
https://mining.com.au/western-star-bets-big-on-tungsten/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20958523-almonty-33-american-tungsten-4-90-guardian-3-markt-groessere-wolfram-story-uebersehen

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.
Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Die nächste Phase des Wolfram-Booms? Warum Anleger jetzt über die etablierten Entwickler hinausblicken appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: GB00BPQY8R36,CA5609251098,CA0303381077,CA0203987072

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.