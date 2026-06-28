Berlin - In der Debatte über mehr Hitzeschutz in Deutschland kommt aus der Union die Forderung nach Sonnencremespendern in deutschen Städten. "Auch Wasser- und Sonnencremespender sollten installiert werden, um die Gesundheit der Menschen in Deutschland zu schützen", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß der "Rheinischen Post".
Zugleich mahnte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung mehr Vorsorge gegen Hitzewellen an. Viele Städte hätten noch keine ausreichenden Strategien, um auf Hitzewellen angemessen reagieren zu können. Das müsse sich dringend ändern, so Ploß. Nötig seien "mehr klimatisierte Räume, kühle Orte, Bäume und Trinkbrunnen".
Zugleich mahnte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung mehr Vorsorge gegen Hitzewellen an. Viele Städte hätten noch keine ausreichenden Strategien, um auf Hitzewellen angemessen reagieren zu können. Das müsse sich dringend ändern, so Ploß. Nötig seien "mehr klimatisierte Räume, kühle Orte, Bäume und Trinkbrunnen".
© 2026 dts Nachrichtenagentur