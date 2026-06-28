Aktienmärkte eilen von Rekord zu Rekord, obwohl geopolitische Krisen, hohe Bewertungen und politische Unsicherheiten die Schlagzeilen bestimmen. Für den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme ist das kein Widerspruch. Die Börsen würden derzeit gleichermaßen von Zukunftsfantasie und Unsicherheit geprägt. Vor allem der Boom rund um Künstliche Intelligenz treibe die Kurse an und könne die Wirtschaft über Jahrzehnte grundlegend verändern - ähnlich wie einst das Internet, erklärt der Experte im Gespräch mit wO TV. Gleichzeitig mahnt Thieme zur Vorsicht. Mega-Börsengänge wie SpaceX, OpenAI oder Anthropic seien zwar Ausdruck einer technologischen Zeitenwende, die Bewertungen hätten jedoch vielfach …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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