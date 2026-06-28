Nancy - Im Nordosten Frankreichs sind am Sonntag elf Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, gab es keine Überlebenden.
An Bord befanden sich demnach zehn Fallschirmspringer, darunter fünf Fallschirmlehrer, sowie ein erfahrener Pilot. Medienberichten zufolge wollte eine Gruppe von Krankenschwestern einen Tandem-Fallschirmsprung absolvieren.
Die Maschine war am Morgen in Tomblaine in der Nähe von Nancy gestartet und kurz darauf abgestürzt. Alle Personen an Bord kamen ums Leben, am Boden gab es keine unbeteiligten Opfer. Die Gründe für das Unglück waren zunächst unklar. Die Behörden leiteten Ermittlungen zur Unglücksursache ein.
An Bord befanden sich demnach zehn Fallschirmspringer, darunter fünf Fallschirmlehrer, sowie ein erfahrener Pilot. Medienberichten zufolge wollte eine Gruppe von Krankenschwestern einen Tandem-Fallschirmsprung absolvieren.
Die Maschine war am Morgen in Tomblaine in der Nähe von Nancy gestartet und kurz darauf abgestürzt. Alle Personen an Bord kamen ums Leben, am Boden gab es keine unbeteiligten Opfer. Die Gründe für das Unglück waren zunächst unklar. Die Behörden leiteten Ermittlungen zur Unglücksursache ein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur