Nvidia gerät an der Börse unter Druck, obwohl das operative Geschäft weiterhin stark wächst und der Konzern seine dominante Stellung im KI-Chipmarkt behauptet. Kurzfristig orientiertes Kapital wandert derzeit zu anderen KI-Profiteuren wie Micron Technology, während Analysten wegen Nvidias Marktanteil, CUDA-Ökosystem und hoher Cloud-Investitionen optimistisch bleiben. Entscheidend wird nun, ob neue Ausgaben großer Cloud-Anbieter die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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