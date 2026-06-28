Kiew - Die Ukraine hat in der Nacht zu Sonntag zwei russische Raffinerien mit Drohnen angegriffen.
Es handele sich um eine Ölraffinerie in Slawjansk in der Region Krasnodar, die etwa 300 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, sowie eine etwa 700 Kilometer von der Grenze entfernte Raffinerie in der Region Jaroslawl, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. "Wir setzen unsere Operationen fort, die Russlands Fähigkeit, diesen Krieg zu führen, schwächen", fügte er hinzu.
Jeder Langstreckenangriff bedeutet weniger Ressourcen für die russische Kriegsmaschinerie und "einen weiteren Schritt in Richtung Frieden". Man werde "weiterhin auf den russischen Terror reagieren", so der ukrainische Präsident.
Die Raffinerie in Jaroslawl wurde in den vergangenen Monaten mehrfach von der Ukraine angegriffen. Wie groß die Schäden diesmal ausgefallen sind, blieb zunächst unklar.
Es handele sich um eine Ölraffinerie in Slawjansk in der Region Krasnodar, die etwa 300 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, sowie eine etwa 700 Kilometer von der Grenze entfernte Raffinerie in der Region Jaroslawl, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. "Wir setzen unsere Operationen fort, die Russlands Fähigkeit, diesen Krieg zu führen, schwächen", fügte er hinzu.
Jeder Langstreckenangriff bedeutet weniger Ressourcen für die russische Kriegsmaschinerie und "einen weiteren Schritt in Richtung Frieden". Man werde "weiterhin auf den russischen Terror reagieren", so der ukrainische Präsident.
Die Raffinerie in Jaroslawl wurde in den vergangenen Monaten mehrfach von der Ukraine angegriffen. Wie groß die Schäden diesmal ausgefallen sind, blieb zunächst unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur