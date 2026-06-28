Coschen - In Deutschland ist der erst am Vortag aufgestellte Allzeit-Hitzerekord erneut überboten worden.
Gegen 16.00 Uhr meldete die Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im brandenburgischen Coschen an der polnischen Grenze einen Wert von 41,7 Grad.
Damit wurde den dritten Tag in Folge ein neuer Temperaturhöchstwert gemessen. Am Freitag war ein erster Höchstwert mit 41,3 Grad in Saarbrücken gemessen worden, am Samstag dann mit 41,5 Grad in Drewitz, Sachsen-Anhalt.
Zuvor waren fast sieben Jahre lang die am 25. Juli 2019 sowohl in Duisburg-Baerl als auch in Tönisvorst gemessenen 41,2 die anerkannten deutschen "Hitzerekorde".
Gegen 16.00 Uhr meldete die Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im brandenburgischen Coschen an der polnischen Grenze einen Wert von 41,7 Grad.
Damit wurde den dritten Tag in Folge ein neuer Temperaturhöchstwert gemessen. Am Freitag war ein erster Höchstwert mit 41,3 Grad in Saarbrücken gemessen worden, am Samstag dann mit 41,5 Grad in Drewitz, Sachsen-Anhalt.
Zuvor waren fast sieben Jahre lang die am 25. Juli 2019 sowohl in Duisburg-Baerl als auch in Tönisvorst gemessenen 41,2 die anerkannten deutschen "Hitzerekorde".
© 2026 dts Nachrichtenagentur