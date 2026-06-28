Spielberg - George Russell hat sich beim Großen Preis von Österreich 2026 seinen ersten Sieg seit dem Saisonauftakt in Melbourne gesichert.



Der Mercedes-Pilot startete von der Pole-Position und konnte die Führung trotz einiger Herausforderungen während des Rennens behaupten. Max Verstappen, der von Platz fünf ins Rennen ging, kämpfte sich nach vorn, konnte Russell jedoch nicht mehr einholen und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Andrea Kimi Antonelli, der WM-Leader, komplettierte das Podium auf Rang drei.



Das Rennen begann mit einer spannenden Startphase, in der sich die beiden Ferrari-Piloten um die Positionen duellierten. Hamilton konnte sich zunächst auf den zweiten Platz schieben, musste jedoch im Laufe des Rennens einige Positionen abgeben und landete schließlich auf Platz fünf hinter Oscar Piastri. Die Strategie spielte eine entscheidende Rolle, da die meisten Teams auf zwei Boxenstopps setzten. Besonders Antonelli profitierte von einem späten Stopp, der ihm half, sich vor Verstappen zu positionieren, bevor dieser ihn wieder überholte.



Im Mittelfeld gab es ebenfalls einige spannende Kämpfe. Die Audis, die auf den undankbaren Positionen elf und zwölf ins Ziel kamen, blieben ohne Punkte. Lando Norris und Charles Leclerc lieferten sich ein enges Duell, bei dem Norris am Ende die Oberhand behielt und wichtige Punkte für sein Team sammelte. Auch Hadjar und Lawson konnten sich in den Punkterängen platzieren.



Das Rennen wurde von mehreren Zwischenfällen geprägt, darunter ein mechanischer Defekt bei Piastri und ein Dreher von Russell, der jedoch ohne größere Folgen blieb. Trotz der Herausforderungen konnte Russell seinen Vorsprung in der letzten Runde verteidigen und den Sieg einfahren. Mit diesem Erfolg rückt er in der Weltmeisterschaft bis auf 40 Punkte an seinen Teamkollegen heran und ist nun wieder Zweiter vor Hamilton.





© 2026 dts Nachrichtenagentur