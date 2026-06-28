Berlin - Angesichts der Hitzewelle fordert Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa mehr offene Kirchen - zwecks Abkühlung. Viele Gotteshäuser seien bereits zugänglich, doch das reiche nicht.
"Es sollten wieder mehr sein", sagte Welskop-Deffaa der "Bild". Dies könne auch den Kirchen selbst nutzen. Die Erfahrung, dass es einem guttue, in der Kühle im Sommer oder bei Kerzenlichtwärme im Winter zur Ruhe zu kommen, sei vielleicht die erste Erfahrung, die den Weg zu Gott öffne.
Sie räumte allerdings ein, dass eine flächendeckende Öffnung wegen der Gefahr von Diebstahl und Vandalismus nur mit zusätzlicher Organisation möglich ist. Die Ehrfurcht vor dem Religiösen sei nicht groß genug, um Diebstahl oder anderes unpassendes Verhalten automatisch vermeiden zu können. Denkbar sei ein Aufruf an "junge Rentnerinnen und Rentner", sich hier ehrenamtlich zu engagieren und so noch mehr offene Kirchen zu ermöglichen.
"Es sollten wieder mehr sein", sagte Welskop-Deffaa der "Bild". Dies könne auch den Kirchen selbst nutzen. Die Erfahrung, dass es einem guttue, in der Kühle im Sommer oder bei Kerzenlichtwärme im Winter zur Ruhe zu kommen, sei vielleicht die erste Erfahrung, die den Weg zu Gott öffne.
Sie räumte allerdings ein, dass eine flächendeckende Öffnung wegen der Gefahr von Diebstahl und Vandalismus nur mit zusätzlicher Organisation möglich ist. Die Ehrfurcht vor dem Religiösen sei nicht groß genug, um Diebstahl oder anderes unpassendes Verhalten automatisch vermeiden zu können. Denkbar sei ein Aufruf an "junge Rentnerinnen und Rentner", sich hier ehrenamtlich zu engagieren und so noch mehr offene Kirchen zu ermöglichen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur