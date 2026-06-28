Berlin - Auf der Suche nach neuen Rekruten startet die Bundeswehr eine YouTube-Serie. Diese soll in Kürze anlaufen und den Titel "Generation Wehrdienst" haben, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit.



Es solle gezeigt werden, "welche Erfahrungen junge Frauen und Männer bei der neuen Grundausbildung machen, die vor rund einem Jahr modernisiert wurde". Angeblich wurde die Serie "ohne Drehbuch" geschrieben und soll "alle Höhen und Tiefen" zeigen, von der Ankunft über die Einkleidung und dem Formaldienst zum Feierlichen Gelöbnis bis zur Gefechtsausbildung und dem Biwak. "Wir lassen auch Freunde, Familie und Ausbilder zu Wort kommen", so das Ministerium.



Die visuelle Gestaltung und Ästhetik der Serie soll sich an aktuellen Trends orientieren und "den Sehgewohnheiten der jungen Erwachsenen" entsprechen. Das Ministerium: "Die Produktion entspricht technisch dem hohen Qualitätsstandard von Doku-Formaten bekannter Streamingdienste, wie beispielsweise Netflix."



Insgesamt sind drei Staffeln geplant, die zwischen Anfang Juli und November jeweils mittwochs und sonntags um 17 Uhr auf YouTube und Joyn abrufbar sind. Darüber hinaus sollen Inhalte aber auch auf Tiktok, Instagram, Snapchat und Reddit veröffentlicht werden.



Mit Webserien hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben bereits gute Erfahrung gemacht. 2016 lief "Die Rekruten", 2019 dann "Die Rekrutinnen" mit insgesamt über 18,5 Millionen Aufrufen allein auf YouTube.





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