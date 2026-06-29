Berlin - Kurz vor dem Auslaufen des Tankrabatts hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Maßnahme positiv bewertet. Auf die Frage, ob der Tankrabatt ein Erfolg gewesen sei, sagte Schnieder der "Rheinischen Post": "Studien zeigen, dass ein Großteil dieser Entlastung auch bei den Verbrauchern angekommen ist. Insofern: ja."
Mit Blick auf mögliche Preissteigerungen an den Tankstellen nach dem Auslaufen der Maßnahme am 30. Juni erklärte der Minister: "Wir werden die Situation gemeinsam mit dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium sehr genau beobachten und dann die notwendigen Schlüsse ziehen sowie zielgerichtete Schritte ableiten."
Die 1,6 Milliarden Euro teure Steuerentlastung an der Zapfsäule gilt nur noch bis Dienstag.
Mit Blick auf mögliche Preissteigerungen an den Tankstellen nach dem Auslaufen der Maßnahme am 30. Juni erklärte der Minister: "Wir werden die Situation gemeinsam mit dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium sehr genau beobachten und dann die notwendigen Schlüsse ziehen sowie zielgerichtete Schritte ableiten."
Die 1,6 Milliarden Euro teure Steuerentlastung an der Zapfsäule gilt nur noch bis Dienstag.
© 2026 dts Nachrichtenagentur