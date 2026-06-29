Das Urteil bestätigt, dass Beerenberg die Patente von Aspen Aerogels nicht verletzt hat.

Das koreanische Patentgericht hat drei Patente von Aspen Aerogels im Zusammenhang mit einem verbesserten hydrophoben Aerogel-Material für ungültig erklärt.

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Beerenberg delivers high-end insulation solutions built for performance, reliability, and long-term value. (Photo: Beerenberg)

Das Urteil bestätigt die Feststellung der Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB), dass die Patente die erforderlichen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nicht erfüllten.

Beerenberg, ein Spezialist für hochwertige Isolierprodukte, begrüßt die Entscheidung des Gerichts.

"Wir freuen uns, dass der Fall nun abgeschlossen ist und jegliche Unsicherheit hinsichtlich der Verletzungsvorwürfe beseitigt wurde", so CEO Arild Apelthun.

Über Beerenberg

Seit 49 Jahren liefert Beerenberg kosteneffiziente Lösungen für eine Vielzahl industrieller Betriebe. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Wartungs- und Umrüstungsdienstleistungen auf dem norwegischen Festlandsockel sowie ein weltweit tätiger Anbieter von Roboterdienstleistungen und Isolierprodukten. Das Fachwissen der Gruppe deckt den gesamten Lebenszyklus der Erdölindustrie ab von Feldstudien und Neubauten bis hin zu Wartungsarbeiten, Umbauten und Verlängerungen der Betriebsdauer. Weitere Informationen finden Sie unter www.beerenberg.com.

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