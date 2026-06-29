von Patrick Gunti Moneycab.com: Weshalb braucht die Flughafenregion Zürich eine Entwicklungsstrategie wie «New Zurich»? Rahel Kindermann Leuthard: Die Region ist über Jahrzehnte rasant gewachsen - aus vielen einzelnen Entwicklungen ist ein eng verflochtener Wirtschafts- und Lebensraum entstanden. Diese Entwicklung wird weitergehen. Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, ob sich die Region verändert, sondern wie gut wir diese Veränderung gestalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab