Zürich - Mit der erneuten Eskalation in Nahost halten sich Investoren zum Wochenstart erst einmal zurück. Das macht sich auch am Devisenmarkt bemerkbar, wo sich die wichtigsten Währungspaare über das Wochenende kaum von der Stelle bewegt haben. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9220 ebenso auf der Stelle wie das Dollar/Franken-Paar bei einem Stand von 0,8096. Auch das Euro/Dollar-Paar ist mit 1,1388 nahezu unverändert. Immerhin werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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