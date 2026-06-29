Bern - Stromkundinnen und Stromkunden in der Schweiz können 2027 wohl mit tieferen Tarifen rechnen. Eine Umfrage des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen deutet auf erneut sinkende Preise wegen günstigerer Beschaffung hin. Der Krieg im Iran wirkte sich demnach nicht negativ aus. «Trotz des Preisanstiegs seit dem Beginn des Irankriegs blieb der Einfluss auf die Tarife vorerst aus», schrieb der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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