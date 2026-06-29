Die SAP-Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren und notiert inzwischen rund 54% unter ihrem Allzeithoch. Damit rückt der Kurs zunehmend in den Fokus langfristig orientierter Anleger, denn nach starken Korrekturen stellt sich häufig die Frage nach einer möglichen Trendwende. Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau einen tragfähigen Boden ausbilden kann oder ob der Abwärtstrend weiter anhält. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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